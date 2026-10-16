Area dello Stretto, Gallo: “evento storico per Reggio e Messina, presto interventi straordinari sul tavolo del Governo”

La firma del protocollo d’intesa tra Messina e Reggio Calabria per il rilancio dell’Area integrata dello Stretto rappresenta un passaggio storico per i due territori. A sottolinearlo è Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord, che ha commentato l’accordo sottoscritto oggi dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro. Il parlamentare ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, che punta a rafforzare la collaborazione tra le due città e ad aprire una nuova fase nei rapporti istituzionali tra le sponde siciliana e calabrese dello Stretto.

Gallo: “presto sul tavolo del Governo interventi straordinari per i nostri territori”

“Testimone di un evento storico: firmata oggi l’intesa tra Federico Basile Sindaco di Messina e Francesco Cannizzaro Sindaco di Reggio di Calabria per rilanciare l’area integrata dello stretto. Presto sul tavolo del Governo interventi straordinari per i nostri territori”, ha dichiarato Francesco Gallo. Le parole del deputato di Sud chiama Nord pongono l’attenzione anche sui prossimi passaggi istituzionali. Secondo quanto annunciato da Gallo, infatti, il percorso avviato con la firma dell’intesa sarà accompagnato dalla prospettiva di portare all’attenzione del Governo nazionale interventi straordinari destinati ai territori di Reggio Calabria e Messina.