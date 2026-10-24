Aeroporto di Reggio Calabria, Labate e Vacalebre: “il nome di Tito Minniti va tutelato”

Il movimento civico Nous per Reggio si schiera “al fianco della famiglia di Tito Minniti nella polemica sulla possibile modifica dell’intitolazione dell’aeroporto di Reggio Calabria”. A intervenire sono Giuseppe Labate, presidente dei giovani di Nous per Reggio e membro del Comitato 994 Futuro Nazionale, e l’avvocato Antonio Vacalebre, presidente di Nous per Reggio e referente del Comitato 994 Futuro Nazionale. Al centro della presa di posizione ci sono le preoccupazioni espresse dai familiari dell’aviatore reggino, che temono la possibile scomparsa del nome di Tito Minniti dalla denominazione dello scalo aeroportuale in seguito a una nuova intitolazione. Una questione che ha riacceso il dibattito cittadino sul valore della memoria storica e sulla necessità di preservare i riferimenti identitari del territorio.

Aeroporto di Reggio Calabria, Nous per Reggio al fianco della famiglia Minniti

Giuseppe Labate ricorda di aver già affrontato la questione durante il convegno organizzato da Nous per Reggio lo scorso 22 ottobre, sottolineando l’importanza della toponomastica come strumento di conservazione e trasmissione della memoria collettiva. “Riguardo la preoccupazione della famiglia del defunto eroe di guerra, Tito Minniti, circa la possibilità che la nuova intitolazione dell’aeroporto non porterà più il nome del loro congiunto, in qualità di presidente giovani Nous per Reggio, ci tengo a precisare che durante il convegno di Nous per Reggio dello scorso 22 c.m., sollevai la questione sottolineando l’importanza della memoria storica della città che sopravvive anche grazie alla toponomastica che contribuisce anche a trasmettere il messaggio di determinati personaggi alle generazioni future”, afferma Labate.

Labate: “la destra si definisce identitaria, ma non ha mostrato dissenso”

La presa di posizione contiene anche una critica politica rivolta a quella parte della destra che, secondo Labate, pur richiamandosi alla difesa dell’identità e delle tradizioni, non avrebbe manifestato contrarietà rispetto all’ipotesi di modificare l’intitolazione dell’aeroporto. “Tito Minniti ha pagato il suo patriottismo con un prezzo che va ben oltre la vita e, come ribadito durante il convegno, mi sorprende che una certa destra che si definisce ‘identitaria’, che si è sempre indignata di fronte alla ‘cancel culture’ ma che sostiene, se non fa addirittura parte della nuova giunta comunale, non abbia mostrato il proprio dissenso”, sostiene Labate.

La difesa della memoria storica di Tito Minniti

“Ci tengo a precisare che il movimento civico Nous per Reggio si schiera a fianco della famiglia Minniti e a difesa della memoria storica della città”, conclude Labate. La posizione espressa da Giuseppe Labate e Antonio Vacalebre inserisce così Nous per Reggio nel dibattito sulla futura denominazione dell’aeroporto, con una richiesta di tutela della memoria di Tito Minniti e del suo legame con la città.