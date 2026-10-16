L’Aeroporto di Reggio Calabria cambia ufficialmente nome e codice: entrerà anche Messina, e adesso sarà davvero lo scalo dello Stretto

L’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria si prepara a cambiare nome per diventare ufficialmente l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina. È una delle novità più significative annunciate dal sindaco Francesco Cannizzaro durante la presentazione del protocollo d’intesa dedicato alla mobilità integrata nell’Area dello Stretto. La proposta punta a riconoscere anche nella denominazione dello scalo il ruolo strategico dell’aeroporto per le due città affacciate sullo Stretto, inserendosi in un progetto più ampio di collaborazione tra Calabria e Sicilia. Non si tratta ancora di una modifica formalmente approvata, ma di un percorso che le amministrazioni intendono avviare attraverso un’interlocuzione con il Governo e la predisposizione degli atti necessari.

Aeroporto Tito Minniti, Cannizzaro annuncia il nuovo nome: Reggio Calabria e Messina

Il cambiamento della denominazione dell’aeroporto dello Stretto rappresenta uno dei passaggi annunciati da Cannizzaro nell’ambito dell’accordo sulla mobilità tra le due città. L’intenzione è quella di superare una denominazione riferita esclusivamente a Reggio Calabria, includendo ufficialmente anche Messina e rafforzando così l’identità condivisa dell’infrastruttura. Durante la conferenza stampa, il sindaco ha spiegato che sono già in corso contatti con il Governo per dare seguito alla proposta.

“Abbiamo già un’interlocuzione direttamente col governo. Gli uffici nostri sono già al lavoro per elaborare questa norma, per sancire di fatto l’Area integrata dello Stretto. Proporremo di cambiare la denominazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, che da oggi è l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina e avvieremo le procedure per cambiare il codice di denominazione, inserendo Messina oltre a Reggio Calabria”, ha sottolineato Cannizzaro. Le parole del sindaco delineano dunque un doppio obiettivo: modificare il nome ufficiale dell’aeroporto e avviare le procedure relative al codice di denominazione, in modo da includere anche la città siciliana.

Aeroporto di Reggio Calabria e Messina, il progetto per unire le due sponde

La proposta di rinominare il Tito Minniti si inserisce nel protocollo d’intesa dedicato alla creazione di un sistema integrato di trasporti tra Reggio Calabria e Messina. Al centro dell’accordo figura la volontà di promuovere la costituzione dell’Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità, un organismo sovracomunale pensato per coordinare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia marittimo sia terrestre. L’Agenzia avrà l’obiettivo di migliorare l’organizzazione dei collegamenti, monitorare la qualità dei servizi e gestire una piattaforma informativa unica in tempo reale, rendendo più accessibili le informazioni sulla mobilità tra Calabria e Sicilia. Particolare attenzione viene riservata ai pendolari dello Stretto, che quotidianamente si spostano tra le due città per motivi di lavoro, studio e altre esigenze personali.

Mobilità nello Stretto, un’Agenzia Unica per trasporti e finanziamenti

Il protocollo non si limita al coordinamento dei collegamenti tra le due sponde. La futura Agenzia Unica dello Stretto viene individuata anche come strumento per attrarre finanziamenti destinati alle infrastrutture materiali e immateriali. L’obiettivo è rafforzare le possibilità di investimento nell’intera Area dello Stretto, attraverso una programmazione condivisa che coinvolga i servizi di trasporto e le esigenze di mobilità del territorio.

In questo quadro, la nuova denominazione dell’aeroporto di Reggio Calabria e Messina assumerebbe un significato che va oltre il semplice cambio di nome: rappresenterebbe un ulteriore elemento di riconoscimento di un’area che le due amministrazioni intendono considerare sempre più integrata. La trasformazione annunciata per il Tito Minniti resta quindi legata all’iter istituzionale necessario per rendere ufficiale la modifica. Intanto, con il protocollo sulla mobilità, Reggio Calabria e Messina avviano un percorso comune che punta a rafforzare i collegamenti e la collaborazione tra le due sponde dello Stretto. Il percorso per l’Area integrata dello Stretto è confermato anche dalle comunicazioni istituzionali e dalle notizie sul protocollo firmato il 16 ottobre.