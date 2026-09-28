Vittoria Roscioli alle Suppletive, Stefania Craxi esulta: “nessun effetto Vannacci, a Reggio Calabria non c’è spazio”

“L’affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito. Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro”. Sono le parole del presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, dopo la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.

“Dall’altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non ad un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro” ha aggiunto Craxi, che ha parlato ai giornalisti a margine del successo elettorale.