Vittoria Roscioli alle Suppletive, Mangialavori: “è la dimostrazione del buon Governo del CentroDestra”

Le parole del presidente della commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori, che commenta la vittoria di Roscioli

giuseppe mangialavori

“La chiara vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria è la conferma che la coalizione di centrodestra, trainata ancora una volta da Forza Italia, è sinonimo di affidabilità e buon governo”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: “Non avevamo dubbi sul gran lavoro svolto sul territorio sia dal candidato che da tutta la compagine di centrodestra: i risultati fin qui ottenuti a Reggio Calabria, nella Regione Calabria e a livello nazionale dal governo Meloni sono la motivazione principale che ha portato gli elettori ad accordare la loro fiducia al nostro schieramento. A Fabio Roscioli giungano i migliori auguri di buon lavoro”.

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