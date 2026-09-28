Vittoria Roscioli alle Suppletive, Mangialavori: “è la dimostrazione del buon Governo del CentroDestra”

“La chiara vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria è la conferma che la coalizione di centrodestra, trainata ancora una volta da Forza Italia, è sinonimo di affidabilità e buon governo”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: “Non avevamo dubbi sul gran lavoro svolto sul territorio sia dal candidato che da tutta la compagine di centrodestra: i risultati fin qui ottenuti a Reggio Calabria, nella Regione Calabria e a livello nazionale dal governo Meloni sono la motivazione principale che ha portato gli elettori ad accordare la loro fiducia al nostro schieramento. A Fabio Roscioli giungano i migliori auguri di buon lavoro”.