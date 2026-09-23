Viola, tutti i numeri di maglia della stagione 2026-2027: scelto anche il nuovo capitano

Mancano appena 4 giorni all’inizio della nuova stagione che vedrà la Viola protagonista, nuovamente (e finalmente) in Serie B Nazionale. I reggini hanno rivoluzionato il proprio roster rispetto a quello della passata stagione del quale sono rimasti solo Leonardo Marini, Leonardo William Clark e Simone Fiusco, intorno al quale si rincorrono voci di mercato. Fino a qualche giorno fa era presente anche Edoardo Maresca, trasferitosi ufficialmente ad Avellino.

In attesa di scoprire chi prenderà il suo posto, sono ufficiali i numeri di maglia per la stagione 2026 2026:

Simone Fiusco 0 Celis Taflaj 4 Nikola Markovic 8 Daniel Love 10 Alessio Donadoni 11 Leonardo Marini 15 Matteo Calvellini 16 Modou Baye Diouf 21 Leonardo Clark 22 Gabriele Romeo 99

La Viola ha anche scelto il nuovo capitano che prenderà il posto di Emanuel Fernandez, play argentino che ha indossato con orgoglio la fascia nelle ultime due stagioni. Il ruolo è lo stesso, da un regista a un altro: il nuovo capitano della Viola è Gabriele Romeo.