Viola, è il momento dell’esordio! Prima trasferta a Treviglio: la presentazione del match

Finisce l’attesa, comincia il campionato. Dopo settimane di lavoro, allenamenti e test precampionato, la Pallacanestro Viola è pronta a inaugurare il proprio cammino nella Serie B Nazionale Old Wild West 2026/27. Una prima sfida che porta con sé tutte le emozioni e le incognite di un esordio. La squadra di coach Michele Carrea arriva all’appuntamento dopo un percorso di preparazione nel quale il gruppo ha progressivamente costruito identità, connessioni e conoscenza reciproca.

Un roster profondamente rinnovato, ma con alcune importanti conferme che hanno aggiunto qualità, atletismo e fisicità attraverso gli innesti di giocatori come Daniel Love, Nikola Markovic, Alessio Donadoni, Celis Taflaj, il capitano Gabriele Romeo e Modou Diouf, fino al nuovo innesto Soma Abati Tourè.

I neroarancio, ritornati in un campionato nazionale, puntano su un gruppo capace di mettere intensità sul parquet, con duttilità degli esterni, energia e aggressività difensiva, oltre alla presenza fisica nel reparto lunghi. Un mix che coach Carrea, ex di turno, ha lavorato per trasformare in una precisa identità di squadra, basata sulla capacità di condividere il pallone, correre e competere su ogni possesso.

Dall’altra parte ci sarà una Treviglio Brianza Basket che ha confermato la propria presenza ai vertici della categoria e si presenta al via con un roster nel quale esperienza e giovani prospetti convivono. La formazione guidata dal nuovo allenatore Giacomo Cardelli, dopo lunghi e proficui anni con l’attuale allenatore della Virtus Roma, Davide Villa, può contare sull’esperienza di giocatori come Davide Reati e Jacopo Borra, quest’ultimo assente per squalifica. Dalla panchina arrivano molti giovani, come Lorenzo Pollini, ex Virtus Imola, e Davide Buttiglione, ex Brindisi, come cambio della guardia. Nel roster c’è anche il giovane Carparelli. La scelta del giocatore non formato ricade su Miha Muratovic, dalla mano calda, da ala forte.

Per la Viola sarà anche una sfida dal sapore particolare per coach Michele Carrea, che torna al PalaFacchetti da avversario dopo la sua esperienza sulla panchina di Treviglio. Il tecnico neroarancio ha sottolineato alla vigilia la crescita del gruppo durante la preparazione, evidenziando però anche la necessità di migliorare la continuità e la tenuta nei quaranta minuti.

“Abbiamo fatto un buon percorso. Ho visto i ragazzi crescere nelle settimane, sia da un punto di vista della connessione tecnica, sia da un punto di vista del desiderio di stare insieme, di cercarsi. È chiaro che la strada da fare è ancora tanta, siamo alla prima di campionato“, ha dichiarato Carrea. Ora, però, non ci sono più test da affrontare. Ci sono i primi due punti della stagione. E c’è una Viola pronta a scendere in campo per il suo ritorno in Serie B Nazionale. Diretta sul canale Lnp Pass (In abbonamento).

Arbitrano la sfida: Mattia De Rico di Venezia, Filippo Cavinato di Limena(Pd) e Marco Gavagnin di Venezia.