Viola, adesso è ufficiale: Soma Abati Tourè è neroarancio!

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con Soma Abati Touré, che entra a far parte del roster neroarancio per la stagione 2026/2027. Ala di 195 centimetri, classe 2002, Touré arriva a Reggio Calabria dopo l’esperienza maturata con l’UP Andrea Costa Imola, con cui ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. Cresciuto nel settore giovanile della Blu Orobica Bergamo, ha maturato importanti esperienze nel basket senior, affacciandosi anche alla Serie A2 e consolidando il proprio percorso in Serie B.

Giocatore dotato di fisicità e atletismo, Touré può ricoprire più situazioni tattiche e mette a disposizione del gruppo energia, intensità e duttilità.

“Soma è un ragazzo che conoscevamo e che avevamo già seguito. Quando si è presentata questa opportunità, ne abbiamo parlato con coach Carrea e abbiamo pensato che potesse essere il profilo giusto per noi – spiega il Direttore Sportivo Vincenzo Meduri –. È un giocatore giovane, ma conosce già bene questa categoria. Ci può dare atletismo, energia e fisicità, oltre a una buona duttilità che gli permette di essere utile in diverse situazioni. La cosa che ci ha fatto piacere in questi primi giorni è stato soprattutto il suo atteggiamento. È arrivato con grande disponibilità, si è messo subito a lavorare e si è inserito nel gruppo con molta naturalezza. Adesso dovrà conoscere sempre meglio i compagni e il sistema di gioco, ma siamo contenti di averlo con noi e sono convinto che possa darci una mano importante nel prosieguo della stagione“.

La Pallacanestro Viola dà il benvenuto a Soma Abati Touré e gli augura buon lavoro per la sua nuova esperienza in riva allo Stretto.