Viola, dopo l’addio di Maresca c’è un volto nuovo a roster: la decisione in vista di Treviglio

Ufficiale il trasferimento di Edoardo Maresca ad Avellino, già da qualche giorno visto con la casacca degli irpini, la Viola ragiona sul possibile nuovo tassello da aggiungere al proprio roster in vista dell’esordio in B Nazionale contro Treviglio, previsto per la giornata di domenica 27 settembre in trasferta. Un’avversaria che si lega a quello che potrebbe essere l’ultimo pezzo del puzzle di coach Michele Carrea.

Parliamo di Soma Abati Tourè, aggregato al roster della Viola nelle ultime ore in vista della partita inaugurale della stagione. Si tratta di un’ala grande che può giocare da 3 all’occorrenza, classe 2002, alto 195 cm, un lungo atletico.

Dal 2018 al 2023 ha giocato proprio Treviglio in A2, giovanissimo, 25 partite complessive utili a farsi le ossa. Poi 3 anni di B Nazionale tra Bisceglie (5.3 punti e 4.7 rimbalzi di media), San Severo (6.3 punti, 5.5. rimbalzi di media), Imola (4 punti e 4.3 rimbalzi di media). Gli allenamenti di questi giorni serviranno a valutare la possibilità di tesserare il ragazzo in vista dell’imminente inizio di stagione.