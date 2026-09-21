Viola, ufficiale la risoluzione con Maresca: svelato il motivo dell’addio

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, Maresca si era già aggregato alla Scandone Avellino. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: le strade del 4 protagonista della passata stagione e della Viola si sono divise. L’ala forte dei neroarancio è passata agli irpini. Nel comunicato della Viola viene spiegato che la separazione è arrivata in seguito alla “richiesta del giocatore“. “La Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica di aver definito la risoluzione del rapporto contrattuale con l’atleta Edoardo Maresca, a seguito della richiesta del giocatore.

La Pallacanestro Viola esprime a Edoardo Maresca il proprio ringraziamento per il percorso condiviso in questa prima parte di stagione e gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua attività professionale e per grandi soddisfazioni in ambito personale“.