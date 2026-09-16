Viola, buon test contro Capo d’Orlando: i neroarancio battono l’ex Bolignano 69-73

Dopo la dura sconfitta rimediata all’interno del Memorial Sant’Ambrogio, la Viola prosegue la sua preseason in vista del ritorno in Serie B Nazionale con un nuovo test match. I neroarancio volano in Sicilia, in casa dell’Orlandina Basket, formazione con la quale si riaccenderà, in stagione, una delle rivalità sportive più calde della storia moderna reggina. Sulla panchina opposta coach Domenico Bolignano, reggino doc che sta ben figurando sulla panchina dei paladini da diverse stagioni.

Gara molto equilibrata con un 19-19 nel primo parziale e Viola avanti di uno (35-36) alla scadenza dei primi 20 minuti di gioco. Aumentano a due i punti nel terzo quarto (49-51). Raddoppiano al fischio della sirena (69-73). Coach Carrea e il suo staff tecnico prendono appunti in vista dell’inizio di stagione che vedrà la Viola misurarsi da matricola nel nuovo torneo, ma con un roster intrigante e voglia di puntare fin da subito alla zona Playoff.