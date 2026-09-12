Il Memorial Sant’Ambrogio 2026 è di Piazza Armerina: Viola sconfitta 56-83

Tra Piazza Armerina e Viola non prevale il fattore campo, mettiamola così. Dopo il 59-81 di sabato scorso con cui i neroarancio si erano imposti nel test match giocato in terra siciliana, la Siaz restituisce il favore dall’altra parte dello Stretto prendendosi il Trofeo Sant’Ambrogio 2026. Vittoria netta dei siciliani con a roster l’ex Franco Gaetano, capaci di imporsi per 56-83.
Punteggi diametralmente opposti fra le due gare, figli di un basket estivo, di assetti ancora da perfezionare, di chimica di squadra lontana da quella con la quale ci si presenterà in campo per l’esordio ufficiale. Indicazioni importanti per coach Carrea contro una diretta concorrente: c’è ancora tanto da lavorare, i test match servono a questo.