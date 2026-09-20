Vigor Lamezia-Reggina 0-3, le pagelle di StrettoWeb: Abonckelet, centrocampista a chi? Acquadro ovunque, Rossetti dominante

La Reggina vince facile a Lamezia e fa quattro vittorie su quattro: al D’Ippolito l’unica minaccia è la pioggia, che però fa solo slittare il fischio d’inizio. Poi si va in campo ed è show: 0-3 amaranto per via delle reti di Toscano e della doppietta di Abonckelet, tutte prima dell’intervallo. Ripresa di gestione. Queste le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6 – Il primo intervento è all’80’, una parata in distensione. E questo spiega tutto.

Baldan 7 – Ordinatissimo e pulito, come sempre. Due su due senza sbavature. Per i difensori, magari meno tecnici di altri, questo campo avrebbe potuto penalizzarli, ma non è così.

Lancini 7 – E pensare che non voleva giocarla. Perlomeno, queste sembravano essere le indicazioni all’arbitro in fase di controllo del terreno di gioco. Alla fine gioca lo stesso e non chiude l’ombrello. Sì, perché è come se giocasse con l’ombrello. Davanti non gli si avvicina nessuno, non si passa.

Fazio 6.5 – Zero sbavature, grande sicurezza, ottima personalità.

Baggi 6.5 – La prima conclusione della partita è la sua, poi solito motorino avanti e indietro per il campo.

Acquadro 7.5 – Sei in mezzo al campo? Vedi lui. Sei davanti? Vedi lui. Stai giocando la palla dietro? C’è lui. Vai in bagno? Vedi lui. Discoteca? C’è lui. Praticamente è ovunque. I compagni lo cercano e se non lo fanno è lui a conquistarla.

Abonckelet 8 – Centrocampista a chi? Si vocifera che abbia dato in escandescenze dopo che qualcuno lo ha chiamato mezz’ala… Segna due gol da attaccante consumato, è la seconda doppietta e la quinta rete in quattro gare in stagione, considerando la Coppa. E in mezzo al campo fa quello che vuole. Spaziale!

Rossetti 7.5 – La sua presenza in mezzo è dominante. Intelligente tatticamente, mette centimetri, fisicità e… assist. Ne confeziona due per Abonckelet, che probabilmente stasera gli offrirà la pizza.

Toscano 7 – A inizio gara si pensava che, in un campo così, un giocatore piccolo e tecnico come lui potesse risentirne. Ma quando mai! Ha la personalità di un veterano e la sblocca con un bel piattone.

Jallow 6.5 – Pensate un po’: non è ancora al meglio. Eppure nel primo tempo entra nelle azioni dei primi due gol…

Magrassi 7 – Rispetto a mercoledì, grandi passi in avanti: il campo e il tipo di gioco lo avvantaggiano, fa a sportellate ed è molto pulito nel gioco sporco e spalle alla porta. Gli manca solo il gol, che avrebbe meritato: uno lo segna e glielo annullano, poi prende pure la traversa.

dal 63′ Rotulo 6 – Entra a gara già decisa, copre la sua zona di campo.

dal 70′ Macrì s.v.

dal 73′ Porcino s.v.

dal 77′ Laaribi s.v.

dal 77′ Girasole D. s.v.

Marchionni 7.5 – Fa un po’ quello che vuole. Cambia ancora, mette – intelligentemente – centimetri e fisicità, visto il campo e il tipo di gara. Ma, rispetto a Modica, e nonostante questo manto erboso, vince divertendo. Premiata la scelta Rossetti e quella del duo pesante davanti. La sua Reggina è una macchina perfetta.