Vannacci perde male ma pensa ancora a Siracusano: “noi siamo appena decollati, voi pensate alle scollature”

Futuro Nazionale a Reggio Calabria ha fatto registrare una sonora sconfitta, sfiorando l’11%. Per Roberto Vannacci, però, è un buon risultato. Il Generale, nel commentare il risultato sui social, torna a insistere – nonostante la vergogna di questi ultimi giorni – sulla vicenda legata alla foto modificata a Matilde Siracusano. “Futuro Nazionale vola e conquista l’11%. Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l’aborto non è un diritto, importazione dell’energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature“ ha scritto Vannacci sui social.