Vannacci, il fedelissimo Ziello e il volgare attacco a Siracusano: “si presenta in pubblico con scollature accentuate” | VIDEO

Nuovo scontro politico dopo le dichiarazioni del parlamentare Edoardo Ziello, esponente di riferimento di Futuro Nazionale e considerato vicino al generale Roberto Vannacci, che ha attaccato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Matilde Siracusano, esponente di Forza Italia. Al centro della polemica ci sono le parole pronunciate dal sottosegretario messinese nei confronti di Vannacci, dopo il post con la foto fake dell’esponente forzista, e la successiva replica di Ziello, affidata a un intervento dai toni particolarmente duri, con riferimenti personali estremamente volgari con allusioni vergognose.

Le parole volgari di Ziello rivolte a Siracusano

Edoardo Ziello, intervenendo sulla vicenda, ha difeso il generale e ha rivolto un attacco diretto a Matilde Siracusano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e parlamentare di Forza Italia, chiamandola in causa anche sul tema del caro carburanti. Nel suo intervento, pubblicato sui social, Ziello ha scritto: “adesso spunta un’altra Ronzulli che ronza ma non punge. Si tratta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Matilde Siracusano di Forza Italia, che anziché trovare soluzioni per il caro carburanti accusa vannacci – addirittura – di averla spogliata, ma guardate davvero come stanno le cose… È il Generale ad averla “spogliata” o ci ha pensato direttamente lei a presentarsi in pubblico con scollature accentuate? Quanta ipocrisia! Le donne di Forza Italia da quando non c’è più il Grande Silvio sembra che siano diventate peggio di quelle della sinistra. Avanti con Vannacci”.