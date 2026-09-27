Foto fake su Siracusano, Vannacci senza vergogna: “nell’immagine non si vede nulla e non è volgare. Alla prossima cena brinderemo a Matilde”

Prosegue la polemica politica legata alla foto modificata di Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ha generato reazioni e discussioni nel mondo politico. A intervenire nuovamente sulla vicenda è stato Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che sui social, senza vergogna, ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale difende la scelta di commentare l’immagine e contesta le critiche ricevute. Nel post, Vannacci sostiene che la polemica sollevata da Siracusano sarebbe priva di fondamento e afferma che la vicenda avrebbe prodotto un effetto positivo in termini di visibilità per il suo movimento, impegnato nelle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria.

Vannacci replica a Siracusano: “polemica sterile e senza basi”

Nel suo intervento pubblicato su Facebook, Roberto Vannacci ha scritto: “grazie Matilde. Balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Polemica di Siracusano sterile e senza basi, perché nella foto non si vede nulla, non è volgare, non è oltraggiosa e neanche scomposta e nessuno se ne sarebbe accorto se non fosse stata lei stessa ad evidenziare la cosa per farsi pubblicità”. Il leader di Futuro Nazionale ha quindi sostenuto che la reazione del sottosegretario avrebbe contribuito ad aumentare l’attenzione sulla sua formazione politica. “La pubblicità l’ha fatta a Futuro Nazionale! Adesso vado al mare, la campagna elettorale a Futuro Nazionale la fanno gli altri. Alla prossima cena brinderemo a Matilde”, ha aggiunto Vannacci. A corredo del messaggio, l’europarlamentare ha pubblicato una cartolina dal titolo “Anche oggi tutti i giornali parlano di noi”, accompagnata dalla frase “grazie lady Occhiuto Futuro nazionale +1,5%”.