Tridico in Calabria: appuntamenti a Scilla, Reggio e Festa dell’Unità a Lamezia

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, capodelegazione al Parlamento europeo, sarà oggi in Calabria per tre appuntamenti pubblici. Due saranno a sostegno di Frank Benedetto, candidato unitario della coalizione progressista alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05, previste per domenica 27 e lunedì 28 settembre. Si inizia alle 15.30 a Scilla, in piazza San Rocco, con un incontro con i cittadini al quale prenderà parte anche il sindaco Gaetano Ciccone. Alle 17.00 il giro proseguirà a Reggio Calabria, con partenza dal Cafè Noir e passeggiata lungo il corso Garibaldi fino alla sede del comitato elettorale, al civico 40.

In serata Tridico sarà a Lamezia Terme, in piazza Mazzini, per partecipare alla Festa regionale dell’Unità del Partito Democratico. Alle 20.30 è in programma la proiezione del docufilm d’inchiesta “Cutro 94… and more” di Angelo Resta, vincitore quest’anno del Premio Vittorio De Seta al Magna Graecia Film Festival e del Premio Internazionale “Vincenzo Padula”.

Al dibattito che seguirà, moderato da Barbara Panetta, interverranno Bruno Palermo, Giovanni Manoccio, Nicola Emanuele, Vittorio Zito e lo stesso Tridico, che il 12 agosto scorso aveva portato il documentario a Pietrapaola con il gruppo europarlamentare The Left. Domani e dopodomani Pasquale Tridico sarà a Milano, al World Join Center per l’apertura di “NOVA – Parola all’Italia”, la due giorni conclusiva del percorso partecipativo promosso dal presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, con oltre cento tappe e migliaia di cittadini coinvolti in tutta Italia. L’europarlamentare interverrà nella sessione inaugurale di sabato pomeriggio insieme ai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini. Queste tappe calabresi arrivano dopo l’intervento milanese di ieri al festival “Sette Idee” de l’Espresso, allo STEP Futurability District.

“Da medico conosce bene le sofferenze dei calabresi, dei reggini, che ogni mattina devono scontrarsi con liste d’attesa infinite”

“A Frank Benedetto i reggini hanno già affidato qualcosa di più impegnativo di un seggio: il proprio cuore, in senso letterale”, dichiara Tridico. “Ha diretto la Cardiologia-Utic del Grande Ospedale Metropolitano, ha guidato l’Azienda ospedaliera reggina, a Montecitorio porterà un curriculum importante. Da medico conosce bene le sofferenze dei calabresi, dei reggini, che ogni mattina devono scontrarsi con liste d’attesa infinite, carenza di personale e famiglie che prendono un treno per curarsi al Nord”, aggiunge.

“La sua candidatura tiene insieme tutte le forze del campo progressista, e questo dice due cose: che in Calabria l’alternativa esiste e che sa scegliere sul merito. Il 27 e 28 settembre i cittadini del collegio possono mandare in Parlamento una competenza costruita a Reggio, nei reparti di ospedalieri di Reggio”, aggiunge l’europarlamentare. A Milano, intanto, il Movimento chiuderà il percorso Nova con la discussione e il voto sulle proposte raccolte nei territori, che confluiranno nel contributo pentastellato al programma della coalizione progressista. Le due giornate saranno chiuse dagli interventi di Giuseppe Conte.

Diamante ospiterà la Summer School del Movimento 5 Stelle

Il lavoro dell’europarlamentare in Calabria guarda anche a un altro appuntamento nazionale. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre Diamante ospiterà la Summer School del Movimento 5 Stelle, promossa dalla Scuola di Formazione, che Tridico coordina, insieme al Network Giovani: tre giorni di lezioni e confronto con docenti universitari, analisti e figure delle istituzioni, con una platea di giovani arrivati da tutta Italia e con la Calabria scelta come sede dell’edizione.

In quei giorni è previsto un appuntamento aperto alla città. Sabato 26 settembre, alle 17.30, sul lungomare di Diamante Giuseppe Conte presenterà il suo libro “Una nuova primavera” (Marsilio), con la moderazione del giornalista Luca Telese. L’iniziativa è organizzata da Asprom, Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, e dall’Accademia Italiana del Peperoncino. Il programma completo della Summer School sarà reso noto nei prossimi giorni.