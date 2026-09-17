Suppletive Reggio Calabria, Pasquale Tridico in campo per Frank Benedetto con un doppio appuntamento

L’eurodeputato ed ex presidente INPS sarà venerdì 18 settembre in Calabria per una giornata di mobilitazione del Movimento 5 Stelle in vista del voto del 27 e 28 settembre

Pasquale Tridico
Foto di Alessandro Di Meo / Ansa

Prosegue la mobilitazione del Movimento 5 Stelle in Calabria in vista delle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio Uni 05 Calabria, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre. Venerdì 18 settembre sarà in Calabria l’eurodeputato Pasquale Tridico, già presidente dell’INPS, per una giornata di incontri sul territorio a sostegno del candidato Frank Benedetto. L’iniziativa prevede un doppio appuntamento tra Scilla e Reggio Calabria, con l’obiettivo di incontrare cittadini e sostenitori e portare al centro del confronto i temi legati al territorio in vista dell’appuntamento elettorale di fine mese.

Il primo appuntamento è fissato per le ore 15:30 a Scilla, in Piazza San Rocco, dove Pasquale Tridico e Frank Benedetto incontreranno i cittadini insieme al sindaco Gaetano Ciccone. La mobilitazione proseguirà nel pomeriggio a Reggio Calabria. Alle ore 17:00 l’appuntamento è previsto presso il Café Noir, da dove il gruppo si sposterà a piedi fino alla sede del comitato elettorale di Frank Benedetto, in Corso Garibaldi n. 40.

Il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a partecipare agli incontri e ad avere l’opportunità di confrontarsi direttamente con Pasquale Tridico e con il candidato Frank Benedetto. “Da qui, per tutti” è lo slogan che accompagna la giornata di mobilitazione calabrese, scelto per rappresentare l’impegno del Movimento 5 Stelle nel portare al centro del dibattito le esigenze del territorio in vista del voto. Le operazioni di voto per le elezioni suppletive si svolgeranno domenica 27 settembre e lunedì 28 settembre.

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