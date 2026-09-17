Suppletive Reggio Calabria, Pasquale Tridico in campo per Frank Benedetto con un doppio appuntamento

Prosegue la mobilitazione del Movimento 5 Stelle in Calabria in vista delle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio Uni 05 Calabria, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre. Venerdì 18 settembre sarà in Calabria l’eurodeputato Pasquale Tridico, già presidente dell’INPS, per una giornata di incontri sul territorio a sostegno del candidato Frank Benedetto. L’iniziativa prevede un doppio appuntamento tra Scilla e Reggio Calabria, con l’obiettivo di incontrare cittadini e sostenitori e portare al centro del confronto i temi legati al territorio in vista dell’appuntamento elettorale di fine mese.

Il primo appuntamento è fissato per le ore 15:30 a Scilla, in Piazza San Rocco, dove Pasquale Tridico e Frank Benedetto incontreranno i cittadini insieme al sindaco Gaetano Ciccone. La mobilitazione proseguirà nel pomeriggio a Reggio Calabria. Alle ore 17:00 l’appuntamento è previsto presso il Café Noir, da dove il gruppo si sposterà a piedi fino alla sede del comitato elettorale di Frank Benedetto, in Corso Garibaldi n. 40.

Il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a partecipare agli incontri e ad avere l’opportunità di confrontarsi direttamente con Pasquale Tridico e con il candidato Frank Benedetto. “Da qui, per tutti” è lo slogan che accompagna la giornata di mobilitazione calabrese, scelto per rappresentare l’impegno del Movimento 5 Stelle nel portare al centro del dibattito le esigenze del territorio in vista del voto. Le operazioni di voto per le elezioni suppletive si svolgeranno domenica 27 settembre e lunedì 28 settembre.