Trapani, Antonini sta per acquistare un altro club: “siamo alla firma del preliminare”. E sul futuro in Sicilia si sbilancia ancora

Il futuro del calcio a Trapani resta in discussione. A rilanciare gli interrogativi è il presidente granata Valerio Antonini, che durante un evento ha annunciato di essere vicino all’acquisizione di un altro club e di essere chiamato a breve a una decisione sul proprio impegno nel calcio trapanese. Antonini ha infatti confermato che la trattativa per rilevare un’altra società è in una fase avanzata, con la firma del preliminare ormai vicina. Una prospettiva che si intreccia con la situazione del Trapani, alle prese con un periodo particolarmente complesso dal punto di vista sportivo e organizzativo.

“Quanto è sostenibile mantenere una società senza tifosi, senza stadio, infrastrutture e passione? Sta diventando secondo me impossibile, considerando anche che sono in fase di chiusura le trattative per l’acquisizione di un club di cui parlo da tempo: siamo nella fase di firma del preliminare e io credo che, probabilmente, prenderò una decisione a breve su cosa fare nel prossimo futuro…”, ha dichiarato Antonini.

Il nodo Trapani: penalizzazioni, retrocessione e difficoltà logistiche

Le parole del presidente arrivano in un momento delicato per il progetto sportivo granata. Negli ultimi mesi il Trapani ha dovuto affrontare una serie di difficoltà, a partire dalla maxi penalizzazione della scorsa stagione, che ha inciso sul percorso della squadra, fino alla successiva retrocessione. Anche l’attuale stagione è iniziata in salita, con un’ulteriore penalizzazione e un avvio complicato caratterizzato da quattro sconfitte nelle prime quattro partite. A pesare sul contesto anche la situazione legata agli impianti, con le gare interne disputate lontano da Trapani.

Antonini ha quindi lasciato intendere che una scelta sul futuro potrebbe arrivare a breve. L’eventuale acquisizione di un nuovo club rappresenterebbe un passaggio significativo nel percorso del presidente, che dovrà valutare quale direzione intraprendere nel calcio professionistico. Al centro delle sue riflessioni ci sono soprattutto le condizioni ambientali e infrastrutturali necessarie per sostenere un progetto sportivo ambizioso: il rapporto con la tifoseria, la disponibilità di uno stadio, le strutture e il coinvolgimento del territorio.