Tragedia alla Cronoscalata Monte Erice: pilota indagato per la morte di due spettatori

È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 Tcr numero 54 che ieri, durante la 68esima cronoscalata Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. L’iscrizione nel registro degli indagati, viene sottolineato, non costituisce un accertamento di responsabilità. Le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, due giovani amici di Belmonte Mezzagno arrivati nel Trapanese per assistere alla gara. Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot, dopo aver infranto un muretto laterale e travolto le protezioni costituite da rotoballe, avrebbe compiuto un volo di circa 60 metri, finendo nell’area dove si trovavano i due spettatori, un commissario di percorso e un altro pilota. Il commissario Mario Marchese è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico.

Ferito, ma non in gravi condizioni, anche un altro concorrente. L’incidente è avvenuto alle 11.37, circa un minuto dopo la partenza della vettura. L’allarme è stato lanciato dalla postazione numero 9 alla direzione di gara. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche un possibile guasto all’impianto frenante, ma saranno gli accertamenti tecnici sulla vettura a stabilire le cause dell’uscita di strada. I periti incarichi dalla Procura dovranno ricostruire velocità, traiettoria, condizioni meccaniche dell’auto e adeguatezza delle protezioni e delle distanze di sicurezza.

La gara è stata immediatamente sospesa e successivamente interrotta in via definitiva. Sul posto sono intervenuti soccorritori, forze dell’ordine e il magistrato di turno. A Belmonte Mezzagno, paese d’origine delle vittime, il sindaco Maurizio Milone ha proclamato la sospensione di tutte le manifestazioni della festa patronale del Santissimo Crocifisso. Lutto cittadino anche a Erice, dove la sindaca Daniela Toscano ha annullato gli appuntamenti di “Love San Giuliano”. Cordoglio è stato espresso dal presidente del Libero Consorzio di Trapani, Salvatore Quinci, e dal presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino.