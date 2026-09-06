Sicilia, tragedia al Rally Monte Erice: auto esce di strada e travolge il pubblico, due morti

Dramma al Rally Cronoscalata Trapani-Monte Erice dove una vettura da gara è uscita di strada durante la competizione e ha travolto alcune persone che stavano assistendo alla prova. Il bilancio, secondo le prime informazioni, è di due morti: una persona è deceduta sul colpo, mentre un’altra è morta successivamente dopo il trasporto in ospedale. Tra le vittime potrebbe esserci anche un commissario di gara. Un’altra persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto.

Sospesa la 68ª edizione della Trapani-Monte Erice

La gara coinvolta nella tragedia era la 68ª edizione della Cronoscalata Trapani-Monte Erice, una manifestazione organizzata dall’Automobile Club Trapani e valida per importanti competizioni nazionali. L’evento era inserito nei calendari del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA), del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e del Tricolore Auto Classiche. Dopo l’incidente, la decisione è stata immediata: la competizione è stata sospesa per consentire i soccorsi e permettere agli operatori di intervenire in sicurezza nell’area interessata.

Oltre 260 equipaggi iscritti alla storica cronoscalata siciliana

La manifestazione aveva registrato una partecipazione molto ampia, con 260 equipaggi iscritti complessivamente. Il dato ufficiale alla partenza contava 153 vetture Moderne e 107 vetture Storiche, a conferma del prestigio della gara e della grande partecipazione di piloti e team provenienti da diverse realtà sportive. La Trapani-Monte Erice rappresenta da decenni uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di velocità in salita, grazie alla sua storia e al valore tecnico del percorso.