Toscano (DSP): “Vannacci burattino di Putin? Il Generale non mi è simpatico, ma dal Financial Times accuse vergognose e scandalose”

Francesco Toscano, presidente nazionale di Democrazia Sovrana Popolare e candidato alle elezioni suppletive del collegio uninominale di Reggio Calabria, lancia una proposta pubblica al suo avversario Domenico Giannetta: un confronto istituzionale all’interno del Consiglio regionale della Calabria sul tema della russofobia e delle accuse di presunte interferenze russe nel processo elettorale italiano. L’intervento arriva nel pieno delle polemiche nate dopo l’articolo del Financial Times che ha definito il generale Roberto Vannacci un “burattino di Putin”. Toscano, pur prendendo le distanze da alcune posizioni del generale, contesta duramente le accuse rivolte nei suoi confronti.

“Come sapete, non nutro nessuna particolare simpatia per il generale Roberto Vannacci. Non apprezzo in politica l’approccio militaresco e trovo degradanti alcuni suoi ammiccamenti a un passato che, a mio giudizio, merita soltanto l’oblio. Ma questa mia posizione non mi impedisce di giudicare vergognose e scandalose le accuse rivolte a Vannacci dal Financial Times, che lo ha dipinto come un “burattino di Putin””, dichiara Toscano.

Toscano: “Accuse a Vannacci semplicemente surreali”

Il candidato di Democrazia Sovrana Popolare richiama anche le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui il rischio di influenza russa nelle elezioni sarebbe reale, contrapponendo a questa posizione una riflessione più ampia sui condizionamenti internazionali. “Il ministro Tajani – prosegue Toscano – arriva ad affermare che “il pericolo di influenza russa alle elezioni è reale”. Ora, considerato che, secondo la mia opinione, una parte significativa della nostra classe dirigente è da tempo fortemente condizionata da interessi e orientamenti provenienti dall’esterno, dagli Stati Uniti come da altri Paesi europei, trovo queste accuse rivolte a Vannacci semplicemente surreali”.

Toscano, che sarà direttamente in corsa nella stessa competizione elettorale di Domenico Giannetta, candidato sostenuto da Vannacci, propone quindi un confronto pubblico per affrontare il tema senza mediazioni. “Proprio perché siamo entrambi candidati alle suppletive di Reggio Calabria, propongo pubblicamente a Domenico Giannetta di organizzare fin da subito un dibattito all’interno del Consiglio regionale della Calabria per affrontare senza reticenze il tema della russofobia”, afferma il presidente nazionale di Democrazia Sovrana Popolare.

Il confronto proposto su Russia, riarmo europeo e influenza straniera

Secondo Toscano, la questione non riguarderebbe soltanto la vicenda legata a Vannacci, ma un tema politico e culturale più ampio che coinvolge i rapporti internazionali dell’Italia e il clima geopolitico attuale. “Non è una questione che riguarda soltanto Vannacci – sottolinea Toscano – ma un tema politico e culturale che merita un confronto serio: il rapporto dell’Italia con la Russia, il crescente clima di contrapposizione internazionale, il riarmo europeo e il rischio che l’accusa di “influenza straniera” venga utilizzata come strumento per delegittimare posizioni politiche non allineate”.

Nel suo intervento, Toscano ribadisce la necessità di affrontare il tema delle interferenze straniere senza applicare criteri differenti a seconda degli attori coinvolti. “Il problema delle interferenze straniere, se viene considerato realmente tale, deve essere affrontato senza doppi standard. Non possiamo indignarci per le presunte influenze di Mosca e contemporaneamente ignorare ogni altra forma di condizionamento internazionale”, sostiene il candidato alle suppletive di Reggio Calabria.

La proposta di Toscano arriva anche alla luce delle tensioni internazionali e del dibattito sul nuovo assetto della sicurezza europea, con un riferimento al governo tedesco guidato da Friedrich Merz. “La questione – conclude Toscano – è tornata di stretta attualità anche alla luce del rinnovato militarismo che attraversa il governo tedesco di Friedrich Merz. Per questo credo sia doveroso portare il tema dentro le istituzioni e discuterne pubblicamente. Giannetta raccolga la proposta: organizziamo un confronto in Consiglio regionale e mettiamo a confronto, alla luce del sole, idee e posizioni”.