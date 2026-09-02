Suppletive, Vannacci fa tappa a Siderno. E poi l’anticipazione per Reggio Calabria

Roberto Vannacci si prepara ad arrivare in Calabria per sostenere ufficialmente la candidatura di Domenico Giannetta alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. L’appuntamento è previsto a Siderno, nella Locride, dove il generale incontrerà i rappresentanti territoriali di Futuro Nazionale e i sostenitori del movimento. A darne notizia è il referente del comitato Futuro Nazionale 2078, il dottor Sebastiano Martino, attraverso una nota ufficiale nella quale viene annunciata la presenza di Vannacci sul territorio reggino come momento centrale della campagna elettorale.

In occasione dell’arrivo del generale, tutti i comitati reggini di Futuro Nazionale, insieme ai rispettivi referenti e all’intera compagine dei tesserati, si ritroveranno nel centro della Locride per quello che viene definito un appuntamento di mobilitazione e confronto. Nella nota del movimento si legge che l’obiettivo sarà quello di “accogliere il generale e blindare il sostegno al candidato. La presenza di Vannacci rappresenta un passaggio chiave della campagna elettorale, trasformando la tappa di Siderno in un fondamentale punto di incontro e coesione per l’intera provincia”. L’iniziativa viene quindi presentata come un momento destinato a rafforzare il legame tra la struttura territoriale del movimento e la candidatura di Domenico Giannetta, in vista del voto suppletivo per il seggio alla Camera.

Martino: “Un impegno costante e capillare sul territorio reggino”

Secondo quanto evidenziato dal dottor Sebastiano Martino, la presenza di Vannacci a Siderno rappresenta anche un segnale della crescita organizzativa del movimento nella provincia di Reggio Calabria. “Un impegno costante e capillare su tutto il territorio reggino, con l’obiettivo di tracciare la linea politica in vista del voto e dare un chiaro segnale di compattezza e partecipazione dal basso”, viene sottolineato nella nota. Un passaggio che punta a valorizzare il lavoro dei comitati locali e la partecipazione degli iscritti, in una fase decisiva della campagna elettorale per le suppletive.

Il programma di presenza del generale Vannacci in Calabria potrebbe non fermarsi alla tappa nella Locride. Il referente del comitato Futuro Nazionale 2078 ha infatti annunciato che, prima dell’appuntamento elettorale, è prevista anche una visita nella città di Reggio Calabria. La data dell’incontro nel capoluogo reggino, tuttavia, non è stata ancora definita ufficialmente e resta in fase di organizzazione.