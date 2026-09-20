Suppletive, Vannacci a Reggio Calabria: cambia il luogo dell’evento in sostegno a Giannetta

Cambia la location dell’appuntamento con Roberto Vannacci a Reggio Calabria. Il comizio di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Domenico Giannetta, candidato alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati, non si svolgerà più in Piazza De Nava, ma in Piazza Duomo. Il cambio di sede era stato già anticipato dallo stesso generale attraverso un video diffuso nella giornata di ieri, ma ora arriva la conferma ufficiale attraverso la nuova locandina dell’iniziativa, che indica chiaramente il nuovo luogo dell’appuntamento.
Secondo quanto riportato nella nuova grafica ufficiale, il comizio di chiusura della campagna elettorale si terrà mercoledì 23 settembre, alle ore 19:00, nella centralissima Piazza Duomo di Reggio Calabria. L’iniziativa è organizzata a sostegno di Domenico Giannetta, candidato nel collegio uninominale 05 – Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati in programma il 27 e 28 settembre 2026.
La locandina annuncia anche la partecipazione di diversi rappresentanti del movimento. Tra gli ospiti figurano l’onorevole Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale, l’onorevole Domenico Furgiuele, coordinatore regionale, l’onorevole Edoardo Ziello, responsabile organizzativo nazionale, e la dott.ssa Annamaria Frigo, responsabile tesseramento nazionale. L’appuntamento di Piazza Duomo rappresenterà quindi l’ultimo momento pubblico della campagna elettorale prima dell’apertura delle urne per la sfida del collegio uninominale di Reggio Calabria.