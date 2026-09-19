Suppletive, Roberto Vannacci arriva a Reggio Calabria: “mercoledì sarò in città per sostenere Giannetta” | VIDEO

La campagna elettorale per le elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria entra nella fase conclusiva e Roberto Vannacci annuncia il suo ritorno in città per sostenere il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta. Il leader del movimento ha comunicato attraverso un video diffuso sui social l’appuntamento con il comizio finale: l’iniziativa è prevista per mercoledì 23 settembre alle ore 18 in piazza Duomo a Reggio Calabria. Cambio di location e orario rispetto alla prima comunicazione.

Vannacci ha posto al centro il tema della rappresentanza territoriale

Nel suo intervento, Vannacci ha posto al centro il tema della rappresentanza territoriale, sostenendo la necessità che il territorio reggino abbia un proprio esponente nelle istituzioni nazionali. “Reggio Calabria ai reggini, perché merita un proprio rappresentante nelle aule di Montecitorio, che sappia portare le istanze e le necessità della popolazione e della società locale, che conosce come le sue tasche”, evidenzia Vannacci.