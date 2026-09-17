Suppletive, Roberto Vannacci arriva a Reggio Calabria: giorno, orario e luogo dell’evento per supportare Giannetta

Roberto Vannacci sarà a Reggio Calabria per l’evento conclusivo della campagna elettorale di Futuro Nazionale in vista delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre 2026. Il generale, che domenica scorsa è stato a Siderno, parteciperà al comizio organizzato a sostegno del candidato Domenico Giannetta, in programma mercoledì 23 settembre alle ore 19:00 in piazza De Nava. Accanto a Roberto Vannacci e al candidato Domenico Giannetta, sono previste le presenze di diversi esponenti nazionali e regionali di Futuro Nazionale. Tra i partecipanti indicati nella locandina dell’evento figurano l’onorevole Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale, l’onorevole Domenico Furgiuele, coordinatore regionale, l’onorevole Edoardo Ziello, responsabile organizzazione nazionale, e la dott.ssa Annamaria Frigo, responsabile tesseramento nazionale.

Questa la locandina.