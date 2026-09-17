Suppletive, Roberto Vannacci arriva a Reggio Calabria: giorno, orario e luogo dell’evento per supportare Giannetta

Appuntamento mercoledì 23 settembre alle ore 19 in piazza De Nava. Il leader di Futuro Nazionale sarà in città per sostenere il candidato alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale Calabria 05

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Foto Ansa

Roberto Vannacci sarà a Reggio Calabria per l’evento conclusivo della campagna elettorale di Futuro Nazionale in vista delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre 2026. Il generale, che domenica scorsa è stato a Siderno, parteciperà al comizio organizzato a sostegno del candidato Domenico Giannetta, in programma mercoledì 23 settembre alle ore 19:00 in piazza De Nava. Accanto a Roberto Vannacci e al candidato Domenico Giannetta, sono previste le presenze di diversi esponenti nazionali e regionali di Futuro Nazionale. Tra i partecipanti indicati nella locandina dell’evento figurano l’onorevole Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale, l’onorevole Domenico Furgiuele, coordinatore regionale, l’onorevole Edoardo Ziello, responsabile organizzazione nazionale, e la dott.ssa Annamaria Frigo, responsabile tesseramento nazionale.

Questa la locandina.

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