Suppletive Reggio Calabria, Speziali: “abbiamo appoggiato Benedetto, ora si lavori per un’alleanza”

“Si prende atto del risultato delle elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria/Locri, pur ribadendo quanto giuste siano le nostre ragioni in merito alla costruzione di una forte, credibile, autorevole e identitaria area di centro, nell’ambito del centrosinistra, quindi del campo largo. Abbiamo, per tali motivi, come ben sanno e possono confermare le altre forze del campo largo, di dare il nostro contributo al candidato Frank Benedetto, parimenti a quanto financo lui sa. Ora ricominciamo da qui per edificare un’alleanza, la quale non risulti essere mera sommatoria, bensì proposta di governo”. Così in una nota Vincenzo Speziali Segretario Regionale di Noi di Centro-Mastella, commenta il risultato delle elezioni suppletive, con la vittoria di Fabio Roscioli.