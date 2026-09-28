Suppletive Reggio Calabria, Scarfò: “la vittoria di Roscioli apre una nuova fase per il territorio”

La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria-Locri viene accolta come un risultato significativo dal consigliere metropolitano Giampietro Scarfò, che ha commentato l’esito del voto sottolineando il valore politico dell’affermazione del centrodestra e il nuovo impegno che attende la coalizione nei confronti della comunità reggina. Secondo Scarfò, il consenso espresso dagli elettori rappresenta non soltanto un successo elettorale, ma anche una responsabilità da tradurre in azioni concrete per affrontare le principali criticità del territorio. Nel suo intervento il consigliere metropolitano ha rivolto a Roscioli le congratulazioni per l’elezione, evidenziando il lavoro svolto dalla squadra che ha sostenuto la candidatura.

“La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria-Locri rappresenta un risultato importante per tutto il centrodestra e, soprattutto, una nuova responsabilità nei confronti di un territorio che ha scelto di accordare la propria fiducia alla nostra squadra. A Fabio Roscioli rivolgo le mie più sincere congratulazioni per questo importante risultato, con l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico parlamentare. È una vittoria che nasce dal lavoro di una squadra che ha saputo presentarsi unita, compatta e determinata”.

Il richiamo alla leadership di Meloni e alla compattezza della coalizione

Nel suo commento, Scarfò attribuisce un ruolo anche alla leadership nazionale del centrodestra, richiamando il contributo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la capacità della coalizione di mantenere una linea comune anche nelle realtà territoriali. Il consigliere metropolitano sottolinea come il risultato reggino si inserisca, a suo giudizio, in un percorso politico fondato sulla collaborazione tra le diverse componenti della maggioranza. “Un risultato nel quale va riconosciuta anche la leadership di Giorgia Meloni, alla guida di una coalizione che continua a dimostrare, anche sul territorio, la capacità di lavorare insieme e di costruire un progetto politico comune. La stessa Presidente del Consiglio ha sottolineato come il voto di Reggio abbia premiato una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori”.

Guardando alle prossime sfide, Scarfò pone l’attenzione sulle esigenze di Reggio Calabria e della sua provincia, evidenziando la necessità di un lavoro coordinato tra i diversi livelli istituzionali. Dal Comune alla Città Metropolitana, dalla Regione al Parlamento e al Governo, il consigliere richiama l’importanza di una collaborazione continua per affrontare i problemi che interessano il territorio. “Reggio Calabria e la sua provincia hanno davanti a sé tante sfide e troppi problemi che, per troppo tempo, sono rimasti senza risposte adeguate e noi abbiamo il dovere di trasformare la fiducia ricevuta in fatti concreti. Il nostro territorio ha bisogno di una politica presente, capace di ascoltare, di assumersi responsabilità e di portare le istanze dei cittadini nelle sedi istituzionali”.

La nuova fase per Reggio: Comune, Città Metropolitana e Governo chiamati alla collaborazione

Secondo Scarfò, l’elezione di Roscioli rappresenta l’avvio di una nuova fase politica e istituzionale nella quale sarà fondamentale rafforzare il collegamento tra i diversi enti. Il consigliere metropolitano evidenzia il ruolo della squadra amministrativa guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro e la necessità di lavorare con unità e concretezza per raggiungere nuovi obiettivi per il territorio. “Per questo considero la vittoria di Roscioli non soltanto un risultato elettorale, ma l’inizio di una nuova fase. Una fase nella quale Comune, Città Metropolitana, Regione, Parlamento e Governo dovranno continuare a lavorare in sinergia, con un unico obiettivo: far crescere Reggio Calabria e la sua provincia e dare ai cittadini le risposte che aspettano da troppo tempo”.

“E sono convinto che, con il Sindaco Cannizzaro alla guida della squadra che amministra la realtà comunale e metropolitana, ci siano tutti i presupposti per affrontare questa nuova fase con determinazione, unità e concretezza. Abbiamo una squadra forte, una filiera istituzionale importante e soprattutto la volontà di lavorare per il nostro territorio”.

Nella parte conclusiva del suo intervento, il consigliere metropolitano ribadisce l’impegno della coalizione per i prossimi mesi, indicando nel lavoro quotidiano e nella capacità di produrre risultati concreti gli elementi fondamentali per consolidare il rapporto con i cittadini. Un percorso che, secondo Scarfò, dovrà coinvolgere tutte le istituzioni e le forze impegnate nella crescita del territorio reggino. “Adesso tocca a noi dimostrare, con i fatti, che la fiducia ricevuta è stata ben riposta. Ci aspettano mesi di lavoro intenso, ma sono certo che, tutti insieme, possiamo raggiungere grandi risultati e prenderci ancora tante belle soddisfazioni per Reggio Calabria e per tutta la sua provincia”.