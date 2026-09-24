Suppletive Reggio Calabria, Roscioli chiude la sua campagna elettorale: “io non vi prendo in giro. Vi dico quale sarà il mio impegno, a prescindere dalle mie origini”

Fabio Roscioli parla per l’ultima volta a Reggio Calabria, a tre giorni dalle elezioni suppletive. Il candidato del CentroDestra, indicato dal coordinatore regionale di Forza Italia – e Sindaco – Francesco Cannizzaro, ha tenuto il suo ultimo discorso, quello di chiusura della campagna elettorale per eleggere il deputato in Parlamento che sostituirà proprio l’attuale primo cittadino reggino. “Allora, siamo carichi? Mi fate onore e fate onore a questa città, grazie per la vostra passione. L’80% delle cose dette dai nostri avversari non sono vere. Come nasce la proposta di candidatura? Cannizzaro è parlamentare da più di due legislature, ha dato tanto a Forza Italia, e ha deciso alla prima occasione di lasciare il seggio parlamentare per venire in città. Non so in quanti, rivestendo quel ruolo, avrebbero fatto questa scelta. Se fosse rimasto in Parlamento, alla prossima Legislatura – perché il CentroDestra vincerà ancora – sarebbe diventato Ministro” ha esordito Roscioli.

“Poi – ha aggiunto – volevo precisare: Cannizzaro, l’impegno verso Reggio, ce l’aveva e continua ad avercelo. Per questo, anche da Sindaco, vuole continuare a fare del bene, e lo vuole fare tramite me, la mia figura in Parlamento, e questo non cambia se io sia o non sia di Reggio. Io inizialmente ho detto di no a Cannizzaro, ma dire di no a lui è molto difficile, anche avercelo al collo è molto difficile. Poi ho accettato, ma c’è chi si è lamentato per il fatto che non venissi in città, che non fossi presente alla Processione della Madonna, ma io vi rispetto, non vi prendo in giro. Che poi non è vero che non sono stato sul territorio, ho girato tantissimo e ho scoperto che c’è una squadra grandissima e di valore”.

“Io sono qui – ha concluso Roscioli – per portare avanti quei progetti portati avanti dalla politica di Cannizzaro. Dalla valorizzazione di Aeroporto e Porto al lavoro per portare le navi da Crociera. Io sono ambizioso come lui e voi siete una comunità straordinaria. Reggio merita di essere al centro della comunità politica”.