La bomba di Cannizzaro: “Reggio Calabria avrà un finanziamento da 100 milioni di euro per il nuovo Porto”. E si sbilancia anche sulle navi da Crociera

“La prossima settimana faremo una conferenza stampa per dire che per la prima volta il Porto di Reggio Calabria avrà un finanziamento da 100 milioni di euro con porto turistico per i diportisti, per le navi da crociera, ho fatto scendere qui il direttore di compagnie importanti. Già nel 2027 inizieremo a vedere qualche nave da crociera nella nostra città”. E’ l’annuncio di Francesco Cannizzaro nel corso dell’evento di chiusura della campagna elettorale per le elezioni suppletive, al fianco del candidato Roscioli. Direttamente da Piazza Duomo, durante un lunghissimo intervento, il Sindaco ha ufficializzato il finanziamento monstre per il Porto. I dettagli verranno svelati in una conferenza stampa la prossima settimana. In più, già dal 2027 vedremo navi da Crociera.