Suppletive Reggio Calabria, Minasi durissima: “flop Vannacci, tradire non paga mai”

Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria viene accolto con soddisfazione dal senatore reggino della Lega Tilde Minasi, che ha commentato l’esito del voto sottolineando il successo della candidatura di Fabio Roscioli e il ruolo della coalizione di centrodestra. Secondo il parlamentare leghista, il dato emerso dalle urne rappresenterebbe una conferma della compattezza della maggioranza di governo e del lavoro portato avanti sul territorio.

“La vittoria netta e indiscutibile di Roscioli, che supera abbondantemente il 50% delle preferenze alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, è la conferma tangibile della maturità e della compattezza del centrodestra di governo. Un risultato straordinario che premia la serietà, l’impegno costante della Lega sul territorio e la solidità di una coalizione unita che sa rispondere con i fatti alle esigenze dei cittadini”, ha dichiarato il senatore reggino della Lega Tilde Minasi.

Minasi: “Tradire non paga mai, la buona politica e il rispetto degli elettori sì”

Nel suo intervento, il senatore della Lega ha poi analizzato il quadro politico emerso dal voto, soffermandosi anche sul risultato degli altri candidati in corsa alle suppletive. Minasi ha attribuito il successo del centrodestra alla capacità della coalizione di presentarsi unita davanti agli elettori e ha evidenziato quello che considera il valore del rapporto costruito con il territorio.

“Il responso uscito dalle urne consegna una lezione politica chiarissima e inequivocabile: tradire non paga mai, la buona politica e il rispetto degli elettori sì”, prosegue il senatore leghista. “Il flop elettorale di Roberto Vannacci, fermo a una percentuale insignificante sotto il 10%, dimostra che la propaganda fine a se stessa e i tentativi di divisione non attraggono la nostra comunità. Il suo risultato si è rivelato del tutto ininfluente e irrilevante ai fini della vittoria finale del centrodestra, a dimostrazione del fatto che gli elettori sanno distinguere benissimo chi lavora con responsabilità per le Istituzioni da chi insegue ambizioni personali”.

La Lega: “Continueremo a lavorare al fianco del neo-eletto Roscioli”

Nella parte conclusiva della sua dichiarazione, Minasi ha rivolto un ringraziamento agli elettori e alla squadra che ha sostenuto la campagna elettorale, ribadendo l’impegno della Lega e del centrodestra nel proseguire il lavoro sui progetti di sviluppo per il territorio reggino e calabrese. Il senatore ha inoltre evidenziato la volontà di collaborare con il neo-eletto alla Camera per affrontare le prossime sfide istituzionali.

“La Lega e il centrodestra unito escono da questo appuntamento ancora più forti e determinati. Continueremo a lavorare con il massimo impegno al fianco del neo-eletto Roscioli per portare avanti i progetti di sviluppo e crescita di cui la nostra terra ha bisogno. Un grazie di cuore a tutti i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia e a tutta la squadra che ha reso possibile questo successo”, conclude il senatore Minasi.