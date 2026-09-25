Suppletive Reggio Calabria, Loizzo: “vinceremo con la forza dell’unità”

Entra nel vivo il confronto politico in vista delle suppletive di Reggio Calabria e dal centrodestra arriva una nuova presa di posizione a sostegno del candidato Fabio Roscioli. A intervenire è il deputato della Lega Simona Loizzo, che sottolinea il valore dell’unità della coalizione e invita a leggere il voto reggino nella sua specificità, senza sovrapporlo ad altre competizioni elettorali o a scenari politici più ampi. “Vinceremo le suppletive di Reggio Calabria con la forza dell’unità. Ma bisogna anche ridimensionare quello che per la sinistra è addirittura un appuntamento cruciale”, dichiara Loizzo. Secondo la parlamentare della Lega, infatti, il voto avrà un’importanza concreta per il territorio, ma dovrà essere valutato considerando anche la partecipazione degli elettori e la particolare natura della consultazione suppletiva.

Nel suo intervento, il deputato evidenzia il ruolo istituzionale della consultazione elettorale, ricordando che il seggio in palio riguarda la rappresentanza parlamentare del territorio reggino per il periodo restante della legislatura. “Sono elezioni suppletive importanti ovviamente perché si eleggerà un deputato che per un anno rappresenterà il territorio”, afferma Loizzo.

La parlamentare della Lega invita però a mantenere distinto il significato delle suppletive rispetto ad altre tornate elettorali: “Ma bisogna sempre considerare quanta gente voterà e slegare ogni risultato da competizioni diverse”. Un passaggio con cui Loizzo richiama l’attenzione sulla specificità del voto e sulla necessità, a suo giudizio, di interpretarlo esclusivamente in relazione alla scelta del rappresentante parlamentare chiamato a occuparsi delle istanze locali.

Il sostegno a Roscioli e il ruolo dell’amministrazione comunale

Al centro della dichiarazione c’è anche il sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli, indicato da Loizzo come il rappresentante del centrodestra per le suppletive reggine. “Fabio Roscioli rappresenterà le istanze dei reggini con moderazione e incisività”, dichiara la deputata, delineando il profilo politico del candidato e il rapporto che, secondo la Lega, dovrebbe caratterizzare il nuovo deputato con il territorio.

Loizzo collega inoltre la competizione elettorale al lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, richiamando il tema degli investimenti e delle infrastrutture. “L’attivismo del sindaco Cannizzaro porterà cento milioni di euro per il porto a conferma della bontà della nuova amministrazione comunale”, conclude la deputata della Lega.