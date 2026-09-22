Suppletive Reggio Calabria, Loizzo: “Sosteniamo Roscioli e il centrodestra, serve continuità con il lavoro di Cannizzaro”

La Lega scende in campo per le elezioni suppletive di Reggio Calabria e conferma il sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli e al progetto del centrodestra. A dichiararlo è la deputata Simona Loizzo, che sottolinea l’importanza di dare continuità al percorso politico e amministrativo avviato con Francesco Cannizzaro. “A Reggio Calabria sosteniamo convintamente Fabio Roscioli e il centrodestra. È importante che si dia continuità al lavoro svolto da Francesco Cannizzaro”, dichiara Simona Loizzo. La parlamentare della Lega ha poi rivolto un appello agli elettori in vista del voto, invitando alla partecipazione e alla scelta del centrodestra. “Invitiamo tutti gli elettori alternativi alla sinistra ad andare a votare e a scegliere il centrodestra. Siamo uniti come sempre e determinati a vincere. Checco Cannizzaro è stato un grande deputato e sarà un grande sindaco”.

Nel suo intervento Simona Loizzo ha affrontato anche la questione degli idonei calabresi, spiegando di aver ascoltato le richieste arrivate dal territorio e auspicando un impegno condiviso da parte dei rappresentanti istituzionali. “Per quanto riguarda la questione degli idonei calabresi ho ascoltato le loro istanze e confido che i consiglieri regionali di ogni parte politica facciano altrettanto. Non possiamo dare spazio alla demagogia di partiti che si nutrono della sfiducia. Dobbiamo dare una giusta risposta. E ho fiducia sia nella serietà dei consiglieri della Lega che di tutto il centrodestra. Sarà solo merito loro se porteremo a casa la legge”.

L’intervento del deputato della Lega si inserisce nel dibattito politico in vista dell’appuntamento elettorale del collegio uninominale di Reggio Calabria, chiamato a eleggere il nuovo rappresentante alla Camera dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco.