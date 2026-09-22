Suppletive, la Lega di Reggio Calabria al fianco di Roscioli: “per dare alla città il ruolo nazionale ed internazionale che merita”

In vista delle ormai imminenti elezioni suppletive della Camera dei Deputati, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre, il gruppo consiliare della Lega a Reggio Calabria ufficializza il proprio sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli. La scelta è stata comunicata dai consiglieri Giuseppe De Biasi e Vanessa Colica insieme all’assessore Antonino Caridi, che hanno indicato nella candidatura del rappresentante del centrodestra un passaggio strategico per rafforzare il percorso politico e amministrativo avviato in città. “Una scelta politica precisa, che nasce dalla volontà di dare continuità e ulteriore forza al percorso del CentroDestra avviato dal sindaco Francesco Cannizzaro e da questa Amministrazione, con un obiettivo chiaro: dare a Reggio Calabria il ruolo nazionale ed internazionale che merita”, spiegano i rappresentanti della Lega.

Il sostegno della Lega allo slogan “Adesso Reggio”

Nel comunicato il gruppo consiliare richiama lo slogan #AdessoReggio, definendolo non soltanto una parola d’ordine elettorale ma la sintesi di una visione politica e amministrativa fondata sul rapporto tra territorio, istituzioni e capacità di incidere sui processi decisionali nazionali. “È questo lo spirito dell’azione del CentroDestra, racchiusa benissimo dall’ormai famoso slogan #AdessoReggio, che non è una semplice parola d’ordine, ma la sintesi di una visione politica e amministrativa che punta a costruire una nuova stagione per la città, attraverso il lavoro, la presenza nelle istituzioni e la capacità di fare squadra. Una sintesi che Fabio Roscioli rappresenta alla perfezione, in quanto figura in grado di rafforzare il collegamento tra Reggio Calabria e Roma, tra il territorio e il Parlamento”.

Secondo De Biasi, Colica e Caridi, la candidatura di Roscioli rappresenta un elemento di raccordo tra l’amministrazione comunale, la coalizione di centrodestra e le istituzioni nazionali, con l’obiettivo di aumentare la capacità di portare all’attenzione del Parlamento e dei ministeri le esigenze del territorio reggino. “La scelta di Cannizzaro di candidare Roscioli è strategia politica pura, perché è il trait d’union perfetto tra la nostra coalizione, la nostra Amministrazione e le istituzioni nazionali, rafforzando così la capacità di portare a termine le istanze del territorio reggino. Per fare risorgere Reggio è necessario avere relazioni solide a Roma, in Parlamento, nei ministeri, essere presenti nei luoghi dove si assumono le decisioni, affinché la città possa ottenere risorse e opportunità. Roscioli è l’unico voto utile a dare continuità al progetto intrapreso dal sindaco Cannizzaro e dalla squadra del centrodestra, contribuendo concretamente alla prosecuzione del cambiamento”.

L’appello al voto in vista delle suppletive

Il gruppo della Lega conclude il proprio intervento con un appello alla partecipazione degli elettori reggini, sottolineando l’importanza del voto nelle giornate di domenica e lunedì e invitando i cittadini a prendere parte alla consultazione elettorale. “Invitiamo tutti i cittadini reggini a recarsi alle urne domenica e lunedì ad esercitare il proprio diritto di voto. La partecipazione è fondamentale e ogni appuntamento elettorale rappresenta un momento importante per il futuro della nostra comunità. Questo è il momento di scegliere da che parte stare, scegliendo di dare ulteriore forza a un progetto che vuole portare Reggio al centro dell’agenda nazionale e al centro del Mediterraneo. La nostra città ha tutte le carte in regola per essere protagonista”, concludono De Biasi, Colica e Caridi, aggiungendo: “il percorso è stato già avviato, ma adesso tocca agli elettori. Ancora una volta ADESSO REGGIO!”.