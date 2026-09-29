Suppletive Reggio Calabria, il confronto con le elezioni politiche del 2022 premia il centrodestra: cresce del 3,4% rispetto alla vittoria di Cannizzaro! Tonfo per il centrosinistra | DATI

Le elezioni suppletive nel collegio uninominale Calabria U05 – Reggio Calabria offrono un elemento di analisi importante se confrontate con il voto delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, quando lo stesso seggio era stato conquistato da Francesco Cannizzaro per il centrodestra. La consultazione dello scorso fine settimana era stata convocata per assegnare nuovamente il seggio lasciato libero da Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco di Reggio Calabria. A vincere è stato Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, con il 51,02% dei voti, mentre Frank Benedetto, sostenuto dal campo largo delle opposizioni, si è fermato al 36,59%. Il confronto con il voto di quattro anni evidenzia una dinamica chiara: il centrodestra non soltanto conferma il proprio radicamento nel collegio, ma aumenta la propria percentuale rispetto al risultato ottenuto nel 2022 (come si evince dal grafico di Youtrend in basso).

Dal 47,6% di Cannizzaro al 51% di Roscioli: il centrodestra aumenta il consenso percentuale

Nel 2022, alle elezioni politiche, il collegio aveva premiato Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra e leader di Forza Italia in Calabria, con il 47,6% delle preferenze. Quattro anni dopo, nelle suppletive, Fabio Roscioli porta la stessa area politica al 51,02%, con un incremento di oltre 3 punti percentuali rispetto al precedente risultato.

Il centrosinistra cambia formula ma arretra rispetto al 2022

Il confronto è più complesso sul fronte opposto perché cambia profondamente la composizione dello schieramento. Nel 2022, infatti, il centrosinistra non si presentò con un candidato unico: il voto progressista era diviso tra più forze. Nel grafico del confronto figurano Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21%, e Fabio Foti del Movimento 5 Stelle, con il 20,4%. Sommando i due risultati, l’area alternativa al centrodestra raggiungeva complessivamente circa il 41,4%. Nel 2026, invece, il centrosinistra si presenta con un candidato unitario: Frank Benedetto, espressione del cosiddetto campo largo, che raccoglie il 36,59%. Il dato mostra quindi una riduzione percentuale rispetto alla somma dei consensi ottenuti dalle diverse componenti nel 2022, nonostante una maggiore compattezza dello schieramento.

Roscioli vince con oltre 10 mila voti di distacco su Benedetto

Il risultato finale delle suppletive ha consegnato una vittoria netta a Fabio Roscioli, che ha ottenuto 38.359 voti, pari al 51,02%. Alle sue spalle si è classificato Frank Benedetto, con 27.511 voti e il 36,59%. Il distacco finale tra i due principali candidati è stato di 10.848 voti. Terzo classificato Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, che ha raggiunto il 10,94%, mentre Francesco Toscano si è fermato all’1,44%.