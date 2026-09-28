Suppletive Reggio Calabria, Falcone (FI): “complimenti a Roscioli, premiati modello buongoverno e partito che funziona sul territorio”

“Complimenti a Fabio Roscioli per questa importante vittoria e un ringraziamento ai cittadini di Reggio Calabria che hanno scelto di dare fiducia a Forza Italia e al centrodestra. Gli elettori hanno premiato l’unità della coalizione e, soprattutto, il lavoro portato avanti dalla nostra classe dirigente sul territorio per far funzionare al meglio il nostro partito e dare risposte alla gente”. Lo dichiara l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione azzurro nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo.

“Un riconoscimento particolare – sottolinea l’europarlamentare – va a Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro, che hanno saputo interpretare questa sfida con una forte presenza sul territorio e una proposta legata ai risultati della loro azione amministrativa e nel partito. FI deve lavorare stando tra la gente e premiando il merito, con figure riconoscibili che poi danno seguito al buongoverno. A Fabio Roscioli rivolgo i migliori auguri per il lavoro che lo attende alla Camera”, conclude l’esponente FI.