Suppletive Reggio Calabria, De Caprio: “questa vittoria è un segnale per Vannacci”

“Il risultato di Reggio Calabria è figlio dell’unità del centrodestra e segna l’affermazione inequivocabile sul campo larghissimo delle opposizioni. Come ha detto la premier Meloni la nostra coalizione dimostra di essere compatta e, soprattutto, in grado di parlare ai territori”. Cosi Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia e segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, complimentandosi con il collega di partito Fabio Roscioli per la vittoria nelle elezioni suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria-Locri per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria.

“Questo voto è un segnale di continuità del buongoverno del Centrodestra sia a livello regionale che locale, e penso all’ottimo lavoro fatto dal governatore Roberto Occhiuto e da Cannizzaro – ha aggiunto De Caprio –. Ora, la Calabria ha un altro solido punto di riferimento a Roma”. Sugli altri aspetti del voto, De Caprio ha chiarito: “Credo che il risultato di Reggio Calabria sia un messaggio anche al generale Roberto Vannacci sugli attuali equilibri tra le forze politiche”.