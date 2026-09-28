Suppletive Reggio Calabria, Cirillo celebra la vittoria di Roscioli: “un risultato importante per tutto il centrodestra”

La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria viene accolta con soddisfazione dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha commentato il risultato delle urne sottolineando il valore politico dell’affermazione e il contributo del centrodestra nella costruzione del consenso sul territorio reggino e provinciale. Secondo Cirillo, il risultato rappresenta il frutto del lavoro portato avanti dalla coalizione e della capacità di unire amministratori, rappresentanti istituzionali e realtà locali. Il presidente del Consiglio regionale ha rivolto a Roscioli le congratulazioni per l’elezione, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico parlamentare.

“La netta affermazione di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive rappresenta un risultato importante che premia il grande lavoro di squadra costruito dal centrodestra non soltanto nella città di Reggio Calabria, ma nell’intera provincia. A Fabio rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per il nuovo e prestigioso mandato parlamentare che lo attende”.

Il ruolo di Occhiuto, Cannizzaro e degli amministratori locali

Nel suo intervento Cirillo evidenzia il contributo dei principali esponenti del centrodestra calabrese e degli amministratori impegnati quotidianamente sul territorio. Per il presidente del Consiglio regionale, il risultato delle suppletive si inserisce in un percorso politico caratterizzato da un forte radicamento locale e dalla capacità della coalizione di presentarsi unita agli elettori. “È una vittoria frutto di un impegno corale e di un forte radicamento sul territorio. Un risultato al quale hanno contribuito il lavoro svolto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e dal nostro coordinatore regionale di Forza Italia, nonché sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, insieme ai tanti amministratori che quotidianamente rappresentano le nostre comunità”.

Cirillo collega il risultato delle suppletive anche al precedente successo ottenuto alle elezioni comunali, che hanno portato Francesco Cannizzaro alla guida della città di Reggio Calabria. Secondo il presidente del Consiglio regionale, le due affermazioni rappresenterebbero un segnale della capacità del centrodestra di costruire un progetto politico che coinvolge il capoluogo e l’intera provincia. “Dopo lo straordinario risultato delle elezioni comunali che ha portato Cannizzaro alla guida della città, questa nuova affermazione conferma la forza di un progetto che tiene insieme Reggio e la sua provincia e che può rappresentare un vero laboratorio del centrodestra anche a livello nazionale, in vista delle prossime sfide che ci attendono”.

Cirillo: “Roscioli saprà rappresentare con autorevolezza le istanze del territorio”

Nella parte conclusiva della sua dichiarazione, Salvatore Cirillo guarda al futuro e al ruolo che il neo-eletto sarà chiamato a svolgere in Parlamento. Il presidente del Consiglio regionale auspica un collegamento sempre più forte tra il territorio reggino, la Regione Calabria e il Governo nazionale, attraverso una collaborazione istituzionale finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione di nuove opportunità per le comunità locali. “Sono certo – conclude Cirillo – che Fabio saprà rappresentare con autorevolezza e responsabilità le istanze del nostro territorio, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ponte tra Reggio, la sua provincia e il Governo nazionale, attraverso un lavoro sinergico capace di produrre risultati concreti e nuove opportunità per le nostre comunità”.