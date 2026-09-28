Suppletive, Princi: “la vittoria di Roscioli conferma che i cittadini apprezzano il buon governo di Occhiuto e Cannizzaro”

“La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria è un grande risultato, per molti aspetti atteso, che attesta la solidità dell’intera coalizione di centrodestra e, soprattutto, la bontà dell’azione di governo regionale, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, e comunale, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro. Una maggioranza di governo di centrodestra a trazione Forza Italia che dimostra come il buon governo e un’amministrazione concreta, capace di tradurre gli impegni in risultati tangibili, possano rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e consolidare il legame con il territorio”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, commentando la netta vittoria del candidato di centrodestra Fabio Roscioli, alle elezioni suppletive del collegio uninominale di Reggio Calabria.

“Il fatto che gli elettori del Comune di Reggio Calabria abbiano risposto con un risultato ancora più significativo e netto – prosegue l’On. Princi – rappresenta un ulteriore dato di grande rilievo: la conferma che i cittadini apprezzano l’azione amministrativa portata avanti dal Sindaco Francesco Cannizzaro con un approccio improntato al pragmatismo e alla prossimità che pone attenzione alle esigenze concrete del territorio e della comunità reggina”.

“Il risultato raggiunto alle elezioni suppletive, quindi, dimostra ancora una volta – aggiunge l’europarlamentare azzurra – che i cittadini guardano alla credibilità delle persone e alla concretezza delle proposte, senza lasciarsi attrarre da posizioni estreme, optando per figure politiche e istituzionali caratterizzate da competenza e responsabilità e per un’area moderata e liberale che vede la sua migliore espressione nell’Avv. Roscioli”. “I miei migliori auguri di buon lavoro a Fabio Roscioli, che si è fatto apprezzare per l’alto profilo e lo spessore umano e professionale. Sono certa che saprà rappresentare al meglio le istanze dei reggini e, più in generale, dei calabresi”, conclude l’On. Giusi Princi.