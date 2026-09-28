Suppletive, Occhiuto a Rete 4: “il CentroDestra pensa troppo a Vannacci. Facciamo così e si sgonfierà”

Roberto Occhiuto a Rete 4, nel corso di "10 minuti", programma condotto da Nicola Porro, commenta la vittoria di Roscioli alle Suppletive di Reggio Calabria

Occhiuto a Rete 4

“Il CentroDestra credo sia troppo preoccupato da Vannacci e lo dimostra troppo. Deve avere maggiore fiducia e consapevolezza. Se utilizzasse questo anno, senza pensare alle elezioni anticipate, e provasse magari a togliere il bollo auto per tutti, o issare qualche altra bandiera, credo che stravincerebbe un’altra volta e Vannacci si sgonfierebbe. Lui ha occupato uno spazio ma non è un leader, non fa una proposta, indica i colpevoli, soffia sul fuoco dell’insicurezza, è un populista”. Così Roberto Occhiuto a Rete 4, nel corso di “10 minuti”, programma condotto da Nicola Porro, commenta la vittoria di Roscioli alle Suppletive di Reggio Calabria.

“Spero si vada a votare a fine legislatura. Quali temi fondamentali? La sicurezza di certo, è giusto che ci pensi Giorgia Meloni. Ma è sull’economia che vanno fatte tante cose, scelte di politica economica che possano essere riconoscibili” ha aggiunto parlando di politica nazionale.

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