Suppletive, l’analisi di Marco Rizzo: “Vannacci non è determinante per il CentroDestra. E il vero dato è uno solo”

Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria continua a generare analisi e commenti politici. Tra questi anche quello di Marco Rizzo, leader di Italia Domani, che ha commentato il successo di Fabio Roscioli soffermandosi soprattutto sul dato dell’affluenza e sul peso dei singoli candidati all’interno della competizione elettorale. Nel suo intervento Rizzo individua come elemento principale il numero dei cittadini che si sono recati alle urne, sottolineando la bassa partecipazione registrata nel collegio reggino e collegando questo dato alla necessità di una riflessione più ampia sul rapporto tra cittadini e politica. “Il vero dato delle elezioni suppletive alla Camera per il seggio di Reggio Calabria è uno solo: ha votato MENO di 1 CALABRESE su 4 (22,34%).”

Rizzo: “Vannacci non è assolutamente determinante per il centrodestra”

Nel commentare l’esito della consultazione, il leader di Italia Domani ha poi analizzato il risultato ottenuto da Roberto Vannacci, candidato sostenuto da Futuro Nazionale, evidenziando come, a suo giudizio, il risultato elettorale dimostrerebbe un ruolo non decisivo del generale all’interno della coalizione di centrodestra. “Tra quei pochi che hanno votato, emerge il fatto che Vannacci NON è assolutamente DETERMINANTE per il centrodestra. Le elezioni politiche suppletive sono quelle con il miglior dato di voto d’opinione. C’erano, per il generale, le migliori condizioni: solo 4 candidati e solo 4 liste. E Vannacci aveva il miglior candidato, il capogruppo di Forza Italia alla regione Calabria, appena traslato con lui.”

Il commento sul successo del centrodestra e sulla candidatura di Roscioli

Rizzo ha inoltre richiamato il risultato complessivo della consultazione, sottolineando il successo del centrodestra nonostante, secondo la sua analisi, alcune condizioni che avrebbero potuto favorire una maggiore affermazione del progetto politico legato a Vannacci. Nel suo intervento il leader di Italia Domani cita anche la scelta del candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, evidenziando il suo legame territoriale diverso rispetto al collegio nel quale si è svolta la competizione. “Nonostante questo, il centrodestra ha stravinto, pur candidando un Romano a Reggio Calabria.”

Nella parte conclusiva della sua dichiarazione, Marco Rizzo allarga la riflessione oltre il risultato delle suppletive di Reggio Calabria, proponendo una lettura generale dello scenario politico nazionale e internazionale. Il leader di Italia Domani sostiene la necessità di un nuovo approccio politico fondato, secondo la sua visione, sulla mobilitazione popolare e sul contrasto alle dinamiche di potere economico e finanziario. “Ripeto, questa non può essere la politica però. Serve l’unità del popolo contro le Élite economiche e finanziarie che, in Occidente, governano al posto degli Stati”.