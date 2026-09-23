Suppletive, il “saluto” a Vannacci: “benvenuto a Reggio Calabria, prenderà un’altra sconfitta”

La presenza di Roberto Vannacci a Reggio Calabria, in vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre, diventa oggetto di una dura presa di posizione politica da parte di Luigi Incarnato, presidente nazionale di Avanti PSI. In una nota, Incarnato commenta l’appuntamento del generale nella città dello Stretto e critica il ruolo assunto da Vannacci nel dibattito politico nazionale, annunciando contestualmente il sostegno alla candidatura di Frank Benedetto. “Da democratici diamo il benvenuto all’on. Vannacci che stasera parlerà a Reggio Calabria. Ma gli annunciamo una sconfitta alle suppletive di domenica e lunedì. Reggio non c’entra niente con la sua demagogia e dispiace molto che il governo Meloni lo insegua”, dichiara il presidente nazionale di Avanti PSI.

Nel suo intervento Incarnato critica anche il dibattito politico portato avanti dalla coalizione di centrodestra, soffermandosi sui temi affrontati nella campagna elettorale. “E che i leader moderati della coalizione invece di parlare di diritti parlino di gonne lunghe o corte”, afferma. La nota si conclude con un giudizio fortemente critico nei confronti del generale e con l’indicazione del candidato sostenuto da Avanti PSI alle prossime suppletive. “Vannacci è una patologia del sistema politico ma il popolo reggino voterà per Frank Benedetto”, conclude Luigi Incarnato.