Suppletive, il Movimento 5 Stelle presenta Frank Benedetto: incontro pubblico a Reggio Calabria

“Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria annuncia un incontro pubblico con il dottor Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. L’appuntamento si terrà giovedì 3 settembre alle ore 19:00, presso la sede ufficiale del Gruppo Territoriale sita in via Giuseppe Melacrino 10A, Reggio Calabria”. Lo comunica in una nota la Dr.ssa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante GT M5S Reggio Calabria. “L’evento rappresenta un’importante occasione per condividere il volantino informativo dell’incontro e approfondire i temi centrali della campagna elettorale. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria intendono promuovere un dialogo aperto e costruttivo incentrato sulle necessità del territorio e sulle proposte per il suo rilancio istituzionale e sociale”, spiega Roschetti.

“I cittadini, i rappresentanti delle associazioni e la stampa sono invitati a partecipare attivamente al dibattito per confrontarsi direttamente con il candidato. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza desiderosa di dare il proprio contributo al futuro della comunità reggina”, conclude Roschetti.