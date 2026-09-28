Suppletive, Benedetto commenta la sconfitta: “c’è stato un recupero del consenso a Reggio Calabria”

A qualche ora dal risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, il candidato del centrosinistra Frank Benedetto commenta l’esito del voto riconoscendo la vittoria di Fabio Roscioli e ringraziando quanti hanno sostenuto la sua candidatura durante la campagna elettorale. Nel suo intervento Benedetto sottolinea il rispetto per il verdetto delle urne e rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo eletto, evidenziando il ruolo istituzionale che da questo momento dovrà assumere nei confronti dell’intero territorio. “Il risultato è chiaro e lo rispetto. Faccio le mie congratulazioni a Fabio Roscioli e gli auguro buon lavoro. Da oggi dovrà rappresentare anche me, dovrà rappresentare tutti noi. Grazie a chi mi ha votato, a chi ci ha creduto quando i sondaggi dicevano altro. Grazie ai volontari, ai militanti, alle associazioni, a chi ha fatto chilometri con me, a chi ha organizzato un incontro in un paese dove nessun candidato era mai passato. Ringrazio i sindaci del territorio metropolitano che ci hanno consentito in alcuni comuni di conseguire un risultato straordinario al di là delle mie stesse aspettative”.

L’astensionismo il tema centrale: “Dobbiamo riavvicinare le persone al voto”

Nel bilancio della competizione elettorale, Benedetto pone l’attenzione anche sul dato dell’affluenza alle urne, indicando nella partecipazione mancata dei cittadini uno degli elementi principali di riflessione. Secondo il candidato del centrosinistra, il calo della partecipazione rappresenta una sfida per tutta la politica e rende necessario un impegno maggiore per ricostruire fiducia e coinvolgimento. “Ma c’è un dato che stasera, più di ogni altro, deve preoccuparci: l’astensionismo. Troppe persone hanno scelto di non votare, di non credere più che il loro voto possa cambiare qualcosa. Dobbiamo impegnarci di più, tutti, per ridare credibilità alla politica e riavvicinare le persone al voto”.

Analizzando il risultato ottenuto dalla coalizione, Benedetto evidenzia un recupero di consenso del centrosinistra nel capoluogo rispetto alle precedenti elezioni amministrative e considera il dato come una base dalla quale ripartire. Il candidato sottolinea inoltre il contributo arrivato dai territori della provincia, dove il lavoro dei sindaci e delle realtà locali avrebbe consentito di ottenere risultati significativi. “Per quanto riguarda il nostro risultato rilevo che c’è stato un recupero del consenso in città per il centro sinistra, rispetto alle ultime amministrative di maggio di quasi 10 punti percentuali. È una ripartenza molto importante per rilanciare le prospettive della coalizione. In provincia grazie al lavoro dei sindaci e di tanti altri cittadini radicati nel territorio, abbiamo avuto un risultato molto soddisfacente. Le energie politiche che si sono mobilitate in questa occasione non vanno disperse e su questo ci sarà il mio impegno”.

“Questa campagna è stata l’inizio di un percorso”

Guardando al futuro, Benedetto definisce la campagna elettorale appena conclusa come l’avvio di un nuovo percorso politico e non come un punto di arrivo. Nel suo intervento richiama la necessità di una politica capace di mantenere un rapporto diretto con i cittadini, valorizzando le energie emerse durante la competizione e il coinvolgimento delle comunità locali. “Questa campagna per me è stata l’inizio di un percorso, non la fine. L’inizio di una rinascita: una politica che si presenta alla gente in maniera educata e propositiva. Ho visto che c’è voglia di questo. Ho visto che il territorio reggino ha enormi energie. Domani si torna al lavoro. Con la stessa passione, con gli stessi obiettivi. Da qui, per tutti. Adesso più di prima”.