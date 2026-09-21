Sicilia, Cateno De Luca lancia la sfida: “oltre le coalizioni tradizionali per destrutturare polo romano”

“Un patto tra amministratori di territorio per superare gli steccati ideologici e affrancarsi dai diktat dei partiti nazionali”, è il messaggio lanciato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, il giorno dopo l’evento tenutosi a Villarosa (Enna) in occasione della Festa dell’Unità organizzata dal PD provinciale. Nel corso della manifestazione, il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina ha incassato il sostegno pubblico e l’endorsement dell’On. Mirello Crisafulli, sindaco di Enna, che ha lanciato la sua candidatura a Governatore della Sicilia. “Sindaci di trincea per scardinare il tradizionale bipolarismo. Io e Mirello Crisafulli siamo due sindaci di trincea, abituati a confrontarsi quotidianamente con i problemi reali dei cittadini”, continua Cateno De Luca in una nota.

“Proprio per questo possiamo e dobbiamo lavorare insieme per andare oltre le solite coalizioni tradizionali, con l’obiettivo chiaro di destrutturare sia il centrodestra sia il centrosinistra nei loro assetti attuali”, evidenzia. Per De Luca, il riscatto dell’isola passa inevitabilmente per un ribaltamento dei rapporti di forza con la Capitale: “bisogna andare al di là delle rispettive posizioni nel panorama politico nazionale. In Sicilia dobbiamo essere in grado di decidere autonomamente, a prescindere da Roma e dalle rispettive appartenenze politiche romane. Questa autonomia decisionale rappresenta la più grande e autentica forma di libertà per i siciliani”. “È proprio questa – conclude il leader di Sud chiama Nord – l’essenza profonda del nostro progetto: dare vita a un Governo di Liberazione autonomista, civico e progressista, capace di rimettere al centro l’interesse strategico della Sicilia con De Luca Sindaco di Sicilia”.