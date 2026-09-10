Serie D, questa volta è addio davvero tra il DS reggino Lo Giudice e il Trapani: arriva il sostituto

Dopo neanche due mesi, è addio tra il DS Pasquale Lo Giudice e il Trapani. L’arrivo il 22 luglio, le voci sulla separazione il 9 agosto (poi smentite) e ora il cambio della guardia ufficiale, comunicato dal club granata ma in realtà anticipato qualche giorno fa dal Presidente Antonini, tutt’altro che contento dell’esordio nel campionato di Serie D dopo la retrocessione, un clamoroso tonfo interno per 0-5 contro la Vibonese. Così il patron aveva commentato a caldo: “Squadra senza stadio, squadra senza tifosi, squadra senza attributi, abbandonata a se stessa nella felicità di tanti maiali, primo sole squagliata totale, imbarazzante ma anche purtroppo prevedibile, ed a questo punto non sarà neanche l’ultima se tanto mi dà tanto SENZA PAROLE”.

Questa mattina l’annuncio della società, che ufficializza direttamente il nuovo DS, Giuseppe Restuccia, ringraziando il DS reggino Lo Giudice. Nella nota viene precisato che l’addio è per motivi familiari: “FC Trapani 1905 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Giuseppe Restuccia. Dirigente di comprovata esperienza, Restuccia ha ricoperto lo stesso ruolo nelle ultime stagioni con Vittoria Calcio, Enna e Rosolini, maturando un importante percorso nel calcio siciliano. Contestualmente, la società ringrazia Pasquale Lo Giudice per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata. Per motivi familiari, Lo Giudice non riuscirà infatti a tornare operativo al servizio della causa granata. Il Presidente Valerio Antonini e tutto il club danno il benvenuto a Giuseppe Restuccia, augurandogli buon lavoro per il nuovo incarico”.