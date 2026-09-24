Serie D, è il reggino Giuseppe Misiti il nuovo allenatore del Trapani

Dopo l’esonero di mister Aronica, ufficializzato questa mattina, il Trapani ha scelto il nuovo allenatore: è il reggino Giuseppe Misiti, l’anno scorso al Gela. “Giuseppe Misiti è ufficialmente il nuovo allenatore del F.C. Trapani 1905” si legge nella nota del club. “Al tecnico calabrese, nello scorso campionato tecnico del Gela, è stata affidata fino al termine della stagione la guida tecnica della prima squadra. Il Presidente Antonini, a nome di tutta la Società, da il benvenuto e augura buon lavoro al neo tecnico granata”. Anche lo stesso Presidente ha commentato la decisione sui social: “Peppe Misiti è il nuovo mister, scelta in cui crediamo per ripartire. Andiamo avanti consapevoli di lottare contro tutto e tutti” ha scritto.