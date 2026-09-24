Serie D, altro annuncio del Trapani: esonerato mister Salvatore Aronica

Il Trapani ha esonerato Salvatore Aronica dalla guida tecnica della squadra. La scelta è maturata dopo un inizio di campionato particolarmente negativo, caratterizzato da quattro sconfitte nelle prime quattro giornate che hanno lasciato il Trapani in una posizione di classifica complicata, aggravata anche dalla penalizzazione già presente. Dopo la recente sospensione di due membri dello staff, il club ha quindi deciso di intervenire ulteriormente per provare a dare una svolta alla stagione e cambiare la direzione del percorso sportivo.

Il Trapani ha comunicato ufficialmente la decisione attraverso una nota nella quale vengono spiegate le motivazioni del provvedimento. “L’FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Salvatore Aronica. Il provvedimento si è reso necessario per cercare di dare una sterzata decisiva all’ambiente, alla luce dei risultati di questo inizio di campionato”. La società ha dunque indicato nei risultati ottenuti sul campo il motivo principale della scelta, con l’obiettivo di invertire il rendimento della squadra dopo un avvio al di sotto delle aspettative.

Nel comunicato il Trapani ha voluto comunque sottolineare il rapporto positivo instaurato con l’allenatore durante il periodo trascorso alla guida della squadra. “La Società desidera ringraziare Mister Aronica per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità profusi sin dal primo giorno del suo operato”. Il club ha inoltre precisato che la decisione riguarda esclusivamente le dinamiche sportive e i risultati, senza modificare il rapporto umano costruito con il tecnico. “La Società ci tiene a precisare che, al di là delle dinamiche sportive e dei risultati sul campo, il rapporto umano e la profonda stima reciproca rimangono del tutto inalterati e sereni”.