Serie C, è sprofondo calabrese: ancora un tonfo per Cosenza e Crotone, è già notte fonda. Risultati e classifica

Un altro passo falso, l’ennesimo di questo avvio di stagione. Cosenza e Crotone continuano a faticare in Serie C e il turno infrasettimanale del girone C consegna un quadro sempre più complicato per le due formazioni calabresi, entrambe sconfitte e sempre più nelle zone basse della classifica. La stagione è ancora soltanto agli inizi, siamo a metà settembre, ma il bilancio delle due squadre è già preoccupante. I risultati negativi si accumulano e ora iniziano a essere coinvolti anche gli allenatori, con le rispettive panchine che potrebbero diventare sempre più delicate nelle prossime settimane.

Crotone ko allo Scida: l’Inter Under 23 passa con due gol

Il Crotone incassa un’altra battuta d’arresto davanti al proprio pubblico. Allo Scida arriva la sconfitta contro l’Inter Under 23, capace di imporsi con due reti e di lasciare i rossoblù ancora fermi in fondo alla graduatoria. Una situazione resa ancora più pesante dal fatto che il Crotone continua a portarsi dietro anche il segno meno in classifica, complicando ulteriormente un avvio di campionato già difficile. La squadra pitagorica non riesce a trovare continuità e il margine di errore, considerando le ambizioni della società, si riduce sempre di più.

Cosenza travolto dal Giugliano: difesa ancora sotto accusa

Ancora peggio è andata al Cosenza, protagonista di una serata da dimenticare sul campo del Giugliano, che prima di oggi aveva un punto come i Lupi. I rossoblù incassano addirittura cinque reti, confermando le difficoltà evidenziate in questo inizio di stagione soprattutto nel reparto arretrato. La difesa continua a essere il principale problema della squadra, con numeri che alimentano dubbi e malumori in un ambiente già caldo. La contestazione nei confronti della società e della gestione tecnica, soprattutto sul fronte cosentino, non si è mai realmente spenta e una serie di risultati negativi rischia ora di aumentare ulteriormente la pressione.

Due panchine sotto osservazione

Per entrambe le squadre la situazione è diventata delicata in tempi molto rapidi. Il calendario ha già presentato il conto e i prossimi appuntamenti potrebbero assumere un peso importante anche per il futuro degli allenatori. Crotone e Cosenza hanno ancora tutto il tempo per invertire la rotta, ma la necessità di una reazione è evidente. Perché se è vero che il campionato è appena iniziato, è altrettanto vero che perdere terreno nelle prime giornate può complicare il cammino e aumentare la pressione intorno a squadre chiamate a ben altri obiettivi.

Risultati Serie C Girone C, 4ª Giornata

Martedì 15 settembre

Ore 18.30

Casertana-Altamura 1-0

Crotone-Inter U23 0-2

Giugliano-Cosenza 5-2

Picerno-Catania 2-4

Ore 21.00

Bari-Potenza

Barletta-Salernitana

Casarano Audace Cerignola

Cavese-Sorrento

Foggia-Savoia

Scafatese-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Sorrento 12 Casertana 11* Audace Cerignola 9 Picerno 9* Bari 9 Potenza 9 Inter U23 7* Catania 6* Monopoli 6 Casarano 6 Barletta 5 Salernitana 5 Scafatese 5 Cavese 5 Savoia 4 Foggia 4 Altamura 4* Giugliano 4* Cosenza 1* Crotone 4 (-6)*

*una partita in più

Prossimo turno Serie C girone, 6ª giornata

Sabato 19 settembre

Ore 14.30

Cosenza-Scafatese

Sorrento-Bari

Ore 17.30

Audace Cerignola-Casertana

Savoia-Casarano

Ore 20.30

Altamura-Picerno

Catania-Barletta

Salernitana-Giugliano

Domenica 20 settembre

Ore 14.30

Monopoli-Crotone

Ore 15.00

Inter Under 23-Foggia

Ore 17.30