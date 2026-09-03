Sant’Eufemia d’Aspromonte, il sindaco Violi: “dimissioni vicesindaco sorprendenti, non ho maggioranza” | INTERVISTA

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Pietro Violi, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, fa il punto sui risultati amministrativi della sua gestione iniziata dal 2022. Nonostante il completamento di diverse opere pubbliche, la giunta affronta ora una profonda crisi politica innescata dalle dimissioni improvvise del vicesindaco Carlo Violani. Questa decisione ha causato la perdita della maggioranza consiliare, mettendo a rischio l’approvazione di progetti fondamentali legati ai fondi del PNRR.
Il primo cittadino esprime forte preoccupazione per il futuro del paese, temendo che un imminente commissariamento possa paralizzare lo sviluppo del territorio. Violi conclude sottolineando come l’instabilità attuale possa costringere l’ente a restituire finanziamenti ministeriali già stanziati.